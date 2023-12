Dopo molte indiscrezioni, smentite e mezze conferme, NVIDIA ha finalmente tolto i veli alla GeForce RTX 4090D, un prodotto pensato per il mercato cinese e soprattutto realizzato per essere conforme ai nuovi standard imposti dagli Stati Uniti dopo le restrizioni decise verso la Cina in materia di tecnologia e non solo. Per chi non avesse seguito la vicenda, riassumiamo il tutto dicendo che il ban USA non permette alle aziende statunitensi di esportare una serie di prodotti, tra questi rientrano particolari acceleratori per supercomputer (come NVIDIA H100) e soluzioni simili tra cui la GeForce RTX 4090.

Per non rinunciare all’importante quota del mercato gaming cinese, NVIDIA ha ben pensato di proporre una GeForce RTX 4090 depotenziata, in modo da rientrare nelle specifiche dei prodotti che ancora possono essere esportati. Questa è la genesi della GeForce RTX 4090D, dove il suffisso D non indica “depotenziato” ma piuttosto “Dragon”, il tutto ovviamente per rimarcare l’appartenenza al mercato cinese/asiatico.

NVIDIA GeForce RTX 4090D: leggermente depotenziata, ma neanche tanto

Confermando le notizie circolate negli ultimi giorni, NVIDIA ha operato un taglio delle specifiche della GeForce RTX 4090 “standard”, proponendo una GeForce RTX 4090D con una GPU leggermente depotenziata per numero di Cuda Core e Tensor Core, ma praticamente intatta nelle altre componenti. Questa caratteristica suggerisce che le prestazioni assolute in gaming della nuova arrivata non dovrebbero essere molto lontane da quelle della sorella maggiore.

La GeForce RTX 4090D è equipaggiata con una GPU Ada Lovelace AD102-250, sempre realizzata su processo produttivo TSMC a 4nm ma con un numero inferiore di Streaming MultiProcessor rispetto alla GeForce RTX 4090 originaria che, grazie al chip AD102-300, può contare su 128 unità contro le 114 della RTX 4090D. Di conseguenza calano i Cuda Core, che passano da 16.384 a 14.592, gli RT Core che da 128 scendono a 114, chiudendo coi Tensor Core, tagliati da 512 a 456 unità.

Per il resto non ci particolari differenze di rilievo, fatta eccezione per il TDP che scende da 450 watt a 425 watt e il supporto per l’overclock, a quanto pare non previsto su questo modello (ma abbiamo dei dubbi a proposito). I due modelli RTX4090 condividono poi lo stesso reparto VRAM, con 24 GB GDDR6X da 21 Gbps, bus a 384 bit e una larghezza di banda che supera di poco 1 TB/s.

La scheda manterrà inalterate anche le altre funzionalità e tecnologie proprietarie, così come il prezzo di listino che rimane fermo a 1.599 dollari. NVIDIA GeForce RTX 4090D è un prodotto che nasce per il mercato cinese, tuttavia nel recente passato abbiamo visto che prodotti di questo tipo hanno successivamente scavalcato i confini nazionali per poi giungere anche sui mercati esteri (vedi AMD Radeon serie GRE ad esempio), sarà così anche per l’ultima arrivata in casa NVIDIA?

Specifiche tecniche NVIDIA GeForce RTX 4090D

NVIDIA GeForce RTX 4090D

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC 4 nm

Streaming MultiProcessor 114

GPU AD102-250

Cuda Core 14.592

RT Core 114

Tensor Core 456

Memoria 24 GB

Frequenza base 2.280 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 384 bit

Larghezza di banda memoria 1.008 GB/s

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 425 watt

Overclock non supportato

Alimentazione PCI-E 5.0 12+4pin

Prezzo 1.599 dollari

Specifiche tecniche NVIDIA GeForce RTX 4090

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC 4 nm

Streaming MultiProcessor 128

GPU AD102-300

Cuda Core 16.384

RT Core 128

Tensor Core 512

Memoria 24 GB

Frequenza base 2.235 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 384 bit

Larghezza di banda memoria 1.008 GB/s

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 450 watt

Alimentazione PCI-E 5.0 12+4pin

Prezzo 1.599 dollari

