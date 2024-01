È il prezzo più basso di sempre mai proposto da Amazon per HP 15-fc0005sl, un notebook di fascia bassa disponibile in offerta in queste ore. Lo sconto rispetto al listino è notevole, come lo è anche a paragone del prezzo più basso recente di Amazon, che lo pone come alternativa ideale per chi cerca un dispositivo economico.

Notebook HP economico in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il protagonista dell’offerta di Amazon di cui vi parliamo oggi è un notebook di HP dotato di uno schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto di forma in 16:9, trattamento antiriflesso e luminosità massima di 250 nit. Nonostante la fascia di prezzo cui appartiene, è notevole l’ottimizzazione degli spazi considerando l’ottimo rapporto fra schermo e scocca dell’85%.

All’interno di un notebook con una scocca spessa 1,86 cm e che pesa 1,59 kg, c’è un recente processore AMD Ryzen 7320U con scheda grafica integrata AMD Radeon. Lato memorie, troviamo 8 GB di RAM DDR5 e un’unità SSD NVMe da 256 GB.

Per il resto, HP 15-fc0005sl è equipaggiato con una tastiera con tastierino numerico, ha una webcam Full HD con occlusore, microfoni con riduzione del rumore di fondo, Windows 11 Home come sistema operativo e un’ampia dotazione di porte con una USB type A da 5 Gbps, una HDMI, una USB type C da 5 Gbps, un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono e un ingresso di alimentazione. A tal proposito, c’è una batteria che promette fino a 7 ore e mezza di autonomia ed è compatibile con la ricarica rapida, tecnologia grazie alla quale il notebook passa dallo 0 al 50% di carica in soli 45 minuti.

Grazie all’offerta in questione disponibile su Amazon è possibile acquistare questo notebook di HP a un prezzo particolarmente contenuto: a 349,99 euro invece di 449,99 euro, il prezzo più basso recente degli ultimi 30 giorni di Amazon, a sua volta di ben 120 euro inferiore al listino. L’occasione è ghiotta, soprattutto per chi non ha particolari esigenze ed è alla ricerca di un portatile economico ma valido. A seguire vi lasciamo il link diretto per acquistarlo, mentre qui ci sono altri notebook di HP e ASUS in offerta su Amazon.

Acquista il notebook HP 15-fc0005sl a 349,99 euro su Amazon

