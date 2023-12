In quella che sembra ormai una nuova moda tra i produttori di monitor, anche ASUS sposa l’ultima generazione di monitor gaming Dual-Mode, capaci per intenderci di gestire altissime frequenze di aggiornamento a 1080P (480 Hz) con una risoluzione che può arrivare sino a 4K, “switchando” tra queste modalità istantaneamente. Il produttore taiwanese ha svelato sul canale youtube ufficiale il fiammante ROG SWIFT PG32UCDP OLED, un display di fascia top pensato per i gamer più esigenti che andrà a scontrarsi con le soluzioni dei concorrenti come il recente LG UltraGear OLED 32GS95UE.

Il ROG SWIFT PG32UCDP arriverà sul mercato nel 2024, ma è molto probabile che lo vedremo protagonista già al CES di Las Vegas di inizio gennaio, insieme ovviamente a tutte le novità ROG che saranno in mostra all’evento.

ASUS ROG SWIFT PG32UCDP OLED: passa da 4K 240 Hz a FHD 480 Hz con un click

Premettendo che ASUS non ha svelato le specifiche tecniche complete del ROG SWIFT PG32UCDP, il fatto che l’azienda abbia optato per un display OLED con caratteristiche simili alla proposta LG lascia intuire che il pannello impiegato potrebbe essere lo stesso; nell’attesa di conferme però parliamo dei dati che abbiamo a disposizione. ASUS ROG SWIFT PG32UCDP è un monitor gaming da 32 pollici che supporta una risoluzione 4K 3.840×2.160 pixel con una frequenza di aggiornamento a 240 Hz; allo stesso tempo però, la doppia modalità prevista da ROG permette di passare in modo rapido a una risoluzione FHD 1.920×1.080 pixel con refresh a 480 Hz (si presume premendo un semplice tasto dedicato).

Lo scopo di questa caratteristica è da ricercare senza dubbio nella versatilità, o meglio, nella possibilità di soddisfare sia chi gioca a risoluzione elevata che chi predilige gli eSports, ovvero quei titoli dove contano molto gli FPS e quindi avere un’elevata frequenza di aggiornamento (scheda grafica permettendo). In attesa di conoscere il resto della scheda tecnica, si presume che l’utilizzo di un pannello OLED di ultima generazione permetta ad ASUS di abbattere i tempi di risposta GtG (sotto 0,05 ms), offrendo al contempo tutti i vantaggi di un OLED per quanto concerne contrasto e resa cromatica.

Riguardo al design, il ROG SWIFT PG32UCDP OLED non si discosta molto dai suoi predecessori, con linee aggressive, piedistallo regolabile e l’immancabile illuminazione RGB, ovviamente personalizzabile. Per il resto non abbiamo dettagli su disponibilità e prezzo, probabilmente non alla portata di tutti viste le caratteristiche sopraccitate che saranno abbinate di sicuro al Variable Refresh-Rate e Adaptive Sync per supportare le funzionalità di sincronizzazione AMD Freesync e NVIDIA G-Sync.

