LG ha svelato la nuova gamma di monitor da gioco UltraGear OLED, una serie molto amata e venduta nel catalogo del produttore che si conferma tra le aziende più attive nel panorama dei monitor gaming per PC ad alte prestazioni. Precisiamo che, nonostante la condivisione di tutti i dati tecnici, non si tratta di una presentazione ufficiale, evento che si dovrebbe tenere invece al CES di Las Vegas, rimandando il debutto effettivo sul mercato al primo trimestre 2024.

I monitor LG UltraGear OLED puntano ai gamer che non guardano a compromessi

Come anticipato sopra, la serie di monitor LG UltraGear è una delle più amate dai gamer più esigenti, una tradizione che guardando alle caratteristiche dei nuovi modelli dovrebbe continuare senza problemi. La nuova generazione di display LG UltraGear può contare infatti sull’impiego di pannelli OLED, verosimilmente il top a cui può puntare un PC gamer per soddisfare le richieste di qualsiasi tipologia di gioco. Ma entriamo nei dettagli con uno dei prodotti più attesi nel catalogo LG, il fiammante UltraGear OLED 32GS95UE, monitor da 32 pollici con risoluzione 4K capace di spingersi a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Ma non è tutto, grazie alla tecnologia proprietaria Dual-Hz infatti, questo pannello può passare a una modalità FHD (1080P) con refresh impostato a 480 Hz; il tutto avviene con un semplice click sul piccolo joystick direzionale integrato o tramite hotkey, tenendo comunque a mente che non tutti i PC e le schede grafiche supportano queste due modalità.

Degno di nota anche il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) mentre la tecnologia OLED proprietaria di LG farà il resto in quanto a resa cromatica. Riguardo l’estetica invece, troviamo un design senza cornici sui quattro lati ulteriormente rivisto, mentre lato audio il livello qualitativo è altrettanto alto vista l’implementazione della tecnologia tridimensionale con Pixel Sound e un sistema audio integrato (frontale) con due woofer e supporto per DTS Virtual:X.

Al CES di Las Vegas arriveranno anche l’LG UltraGear OLED 34GS95QE da 34 pollici, già vincitore del CES 2024 Innovation Award, nonché il fratello maggiore da 39 pollici UltraGear 39GS95QE. In questo caso parliamo di display OLED curvi (800R) con risoluzione UltraWide Quad-HD (3.440 x 1.440 pixel) e formato 21:9. Questi modelli sono pensati soprattutto per chi cerca la massima immersione nella fase di gioco, mantenendo comunque un design senza cornici con ergonomia al top e prestazioni di rilievo visto il refresh a 240 Hz e il tempo di risposta GtG di 0,03 ms.

Le novità di LG non si limitano a questi tre nuovi e interessanti modelli; la linea di monitor da gaming OLED UltraGear 2024 prevede anche due monitor da 45 pollici e uno da 27 pollici, rispettivamente LG UltraGear OLED 45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE. Tutti i display LG sono certificati VESA DisplayHDR True Black 400, le varianti da 45″ (44,5″ per la precisione) offrono una risoluzione UltraWide QHD con curvatura 800R, mentre il piccolo della serie da 27 pollici si ferma a 2.560×1440 pixel, rimanendo un prodotto più adatto alla scrivania e alle postazioni con poco spazio a disposizione.

Caratteristiche tecniche della nuova gamma LG UltraGear OLED

LG UltraGear OLED 32GS95UE

Tipologia di pannello OLED

Dimensioni pannello 32″

Risoluzione massima 3.840×2.160 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tecnologia Dual-Hz – Modalità FHD a 480 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Vesa DisplayHDR True Black 400

Copertura DCI-P3 98,5%

Supporto Adaptive Sync (G-Sycn e FreeSync Premium Pro)

Porte

2x HDMI 2.1

Display Port 1.4a

Jack audio a 4 poli (DTS Virtual:X)

Altoparlanti

Stand regolabile, Pivot

LG UltraGear OLED 34GS95QE e 39GS95QE

Tipologia di pannello OLED

Dimensioni pannello 34″ e 39″

Curvatura 800R

Risoluzione massima 3.440×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Vesa DisplayHDR True Black 400

Copertura DCI-P3 98,5%

Supporto Adaptive Sync (G-Sycn e FreeSync Premium Pro)

Porte

2x HDMI 2.1

Display Port 1.4a

Jack audio a 4 poli (DTS Virtual:X)

Altoparlanti

Stand regolabile

LG UltraGear OLED 45GS95QE e 45GS96QB

Tipologia di pannello OLED

Dimensioni pannello 44,5″

Curvatura 800R

Risoluzione massima 3.440×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Vesa DisplayHDR True Black 400

Copertura DCI-P3 98,5%

Supporto Adaptive Sync (G-Sycn e FreeSync Premium Pro)

Porte

2x HDMI 2.1

Display Port 1.4a

Jack audio a 4 poli (DTS Virtual:X)

Altoparlanti

Stand regolabile

LG UltraGear OLED 27GS95QE

Tipologia di pannello OLED

Dimensioni pannello 27″

Risoluzione massima 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Vesa DisplayHDR True Black 400

Copertura DCI-P3 98,5%

Supporto Adaptive Sync (G-Sycn e FreeSync Premium Pro)

Porte

2x HDMI 2.1

Display Port 1.4a

Jack audio a 4 poli (DTS Virtual:X)

Altoparlanti

Stand regolabile, Pivot

Ribadiamo che il debutto ufficiale dei nuovi monitor LG UltraGear OLED è atteso al CES di Las Vegas, evento di rilievo internazionale che si terrà a inizio gennaio e che seguiremo per voi in modo da tenervi aggiornati su tutte le ultime novità del mondo tech in arrivo nel 2024.

Potrebbe interessarti anche Come scegliere il monitor da gaming giusto nel 2023: la guida pratica, Migliori monitor di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica, Porsche Design e AOC AGON svelano il monitor gaming top di gamma AGON PRO PD49 e BenQ ha presentato un nuovo monitor da gaming con refresh rate di 540 Hz