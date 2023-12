Porsche Design in collaborazione con AGON, divisione di AOC focalizzata sui monitor da gaming, consolidano ulteriormente la loro partnership e annunciano il debutto sul mercato del nuovo display top di gamma AGON PRO PD49. Si tratta di un prodotto indirizzato all’utenza gaming più esigente, non solo per quanto riguarda le prestazioni e le dimensioni del pannello (49″), ma anche per il design curato nei dettagli che ha attinto all’esperienza e alle capacità degli ingegneri Porsche.

AGON PRO PD49 è veloce ed esteticamente impeccabile

AGON PRO PD49 è già stato protagonista di diverse fiere internazionali, eventi che hanno contribuito alla conquista di prestigiosi riconoscimenti come l’iF Design Award 2023 e il Red Dot Award: Product Design 2023. Vista la collaborazione con la divisione Porsche Design questo risultato non ci sorprende più di tanto, il nuovo AOC è impeccabile sotto il profilo estetico e allo stesso tempo rispecchia tutti i dettagli di un’auto sportiva Porsche. Tra le idee di rilievo pensate per l’AGON PRO PD49 spiccano sicuramente il supporto in fusione di alluminio sabbiato che ricorda il volante e le razze delle ruote di un’auto sportiva, senza dimenticare la parte posteriore ispirata invece alla griglia del radiatore di una Porsche 911. A questi si aggiungono altri dettagli originali come l’On-Screen Display e il logo di avvio, oltre all’illuminazione RGB Light FX, dinamica e personalizzabile.

Passando invece alle caratteristiche prettamente tecniche del monitor, siamo di fronte a un mastodontico display QD-OLED da 49 pollici con curvatura 1.800R; la risoluzione Dual-QHD arriva a 5.120×1.440 pixel con una frequenza di aggiornamento sino a 240 Hertz e un tempo di risposta GtG di soli 0,03 millisecondi. Non c’è solo la reattività per l’AGON PRO PD49, un pannello a 10 bit che supporta l’Adaptive Sync e grazie alla tecnologia QD-OLED garantisce un contrasto eccellente, copertura DCI-P3 del 99%, certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e una luminosità di picco dichiarata in 1.000 nit.

Come visto poi su altri monitor gaming a marchio AOC, l’azienda ci mette anche del suo e include delle funzionalità pensate ad hoc per i gamer; tra queste segnaliamo il Frame Counter, il mirino personalizzabile (Dial Point) e una particolare ottimizzazione dell’input lag, sicuramente molto gradita dai gamer più incalliti. Chiudiamo infine con il reparto I/O che del monitor AOC che, oltre a due altoparlanti stereo da 8 watt, prevede porte HDMI 2.1 e Display Port 1.4, quattro porte USB 3.2, switch KVM, porta LAN e USB-C con Power Delivery a 90 watt.

Scheda tecnica Porsche Design AGON PRO PD49

Tipologia di pannello QD-OLED – 10 bit

Curvatura 1800R

Dimensioni pannello 49″

Risoluzione massima 5.120 x 1.440 pixel (Dual-QHD)

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Luminosità di picco 1.000 nit

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori DCI-P3 99%

Certificato VESA DisplayHDR True Black 400

Supporto Adaptive Sync

Porte HDMI 2.1 Display Port 1.4a USB-C con PD a 90W Switch KVM 4x USB 3.2 Type-A

Picture-in-Picture e Picture-by-Picture

Flicker-Free e Low Blue Light

Altoparlanti 2x 8 watt

Piedistallo regolabile inclinazione (3° ±2° ~ 13° ±2°) rotazione 20° ±2° ~ 20° ±2° altezza 130 mm

Supporto VESA

Disponibilità e prezzi

Il Porsche Design AGON PRO PD49 si può già acquistare nei negozi Porsche Design e presso i rivenditori autorizzati, oltre che online su porsche-design.com e in particolari negozi selezionati. Il prezzo è di 2.199 euro, una cifra piuttosto importante ma che sinceramente non ci sembra esagerata viste le specifiche del prodotto. Il Porsche Design AGON PRO PD49 potrebbe arrivare presto anche su Amazon dove troviamo già diverse soluzioni dello stesso brand come l’AOC AGON Porsche Design PD27.

