BenQ amplia la propria offerta di monitor gaming ad alte prestazioni e svela il velocissimo ZOWIE XL2586X da 540 Hz. Si tratta di un display indirizzato ai giocatori più esigenti, con una particolare attenzione per i gamer che giocano ad alto refresh-rate (vedi E-Sports), a titoli competitivi e in tutti quegli scenari dove conta molto il frame-rate. La serie ZOWIE di BenQ è molto apprezzata tra i gamer di un certo livello, non solo per le prestazioni offerte dai vari modelli già presenti a listino (vedi l’ottimo ZOWIE XL2566X da 360 Hz ad esempio), ma anche per la qualità, il design, la cura nei dettagli e le funzionalità proprietarie pensate per ottimizzare al massimo l’esperienza ludica.

BenQ ZOWIE XL2586X vola col refresh a 540 Hz e la tecnologia DyAc+

Il nuovo ZOWIE XL2586X è un monitor gaming al top, fuori dalla “norma” visto che offre una frequenza di aggiornamento che arriva a 540 hertz; non c’è dubbio che la nuova proposta di BenQ sia pensata per battagliare con modelli di pari fascia come l’ASUS ROG Swift Pro PG248QP sempre da 540 Hz o l’Alienware 500Hz Gaming Monitor svelato al CES 2023. Premettendo che un monitor di questa tipologia non è adatto a tutte le configurazioni hardware, il BenQ ZOWIE XL2586X da parte sua punta tutto su questa caratteristica, mentre se guardiamo al resto delle specifiche c’è poco da impressionarsi, come del resto avviene per i prodotti della stessa categoria citati sopra.

Dando uno sguardo alla scheda tecnica infatti, rileviamo che siamo di fronte a un pannello Fast TN da 24,1 pollici; la risoluzione è ovviamente Full-HD, ossia 1.920×1.080 pixel, mentre il resto dei parametri non si discosta molto dai classici pannelli TN, ovviamente con tutte le ottimizzazioni del caso. Il contrasto nativo di questo display è infatti pari a 1.000:1, la luminosità di picco 320 nit (sopra la norma, quindi buono) mentre gli angoli di visione non dovrebbero superare i 168-170° (BenQ non li indica purtroppo, così come il tempo di risposta GtG).

BenQ ZOWIE XL2586X è inoltre dotato della tecnologia BenQ DyAc+, una funzionalità proprietaria ideata per ridurre il motion blur nei giochi frenetici, consentendo agli utenti di avere sempre una visione nitida di ogni dettaglio, qualsiasi sia la scena riprodotta. Il pannello è Flicker Free, compatibile col Variable Refresh-Rate (VRR) supportando quindi le console ed è ovviamente dotato di una modalità Game. Il reparto I/O prevede una porta Display Port 1.4, tre HDMI 2.1 e jack audio, buona infine l’ergonomia e la possibilità di regolazione dello stand, con opzioni per modificare altezza, inclinazione e rotazione.

Scheda tecnica BenQ ZOWIE XL2586X

Tipologia di pannello Fast TN

Dimensioni pannello 24,1″

Risoluzione massima 1.920×1080 pixel (Full-HD)

Frequenza di aggiornamento 540 Hz

Tecnologia BenQ DyAc+

Tempo di risposta GtG 1-2 ms

Contrasto 1.000:1

Luminosità di picco 320 nit

Angolo visuale 168/170°

Supporto Variable Refresh Rate (VRR)

Porte 3x HDMI 2.1 Display Port 1.4a Jack audio

Flicker-Free e Low Blue Light

Piedistallo regolabile inclinazione -5~35 rotazione 45 / 45 altezza 155 mm

Supporto VESA 100×100 mm

Disponibilità e prezzo

BenQ non ha ancora svelato il prezzo del nuovo ZOWIE XL2586X che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi giorni, presto anche su Amazon Italia dove al momento è disponibile tutta la gamma BenQ ZOWIE, compreso l’ex top di gamma BenQ ZOWIE XL2566K in offerta attualmente a 559,99 euro invece che 641 euro. Tenendo presente queste cifre, ipotizziamo che l’ultimo arrivato in casa BenQ sia posizionato quantomeno nella fascia di prezzo 700-750 euro.



