Se siete alla ricerca di nuove cuffie da gaming che non costino uno sproposito, ma allo stesso tempo non volete rinunciare del tutto alla qualità, su Amazon ci sono le Logitech G435 LIGHTSPEED in offerta a un prezzo imperdibile. Ottime anche per fare un regalo di Natale dell’ultimo minuto, queste cuffie targate Logitech sono molto apprezzate nella fascia sotto i 100 euro, non solo per via del design e della qualità del suono, ma anche per via dell’ergonomia curata.

Logitech G435 LIGHTSPEED scontate del 43% su Amazon

Caratterizzate da linee curate e piacevoli che non si discostano molto dallo stile di altre cuffie Logitech G, il punto di forza delle Logitech G435 LIGHTSPEED è sicuramente l’ergonomia e la comodità d’uso. Queste cuffie infatti sono realizzate per soddisfare le esigenze di quei gamer che affrontano lunghe sessioni di gioco; non è un caso infatti che il peso sia contenuto entro i 165 grammi, evitando quindi di affaticare la testa.

Parlando invece di caratteristiche tecniche e audio, a bordo sono presenti due driver da 40 millimetri per garantire un suono chiaro e potente, due microfoni beamforming per ottimizzare la voce in chat, senza dimenticare il supporto per Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech (PS5) e Windows Sonic Spatial Sound. Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono anche delle cuffie wireless, compatibili Bluetooth, che sfruttano la tecnologia proprietaria Logitech LIGHTSPEED per ridurre al minimo la latenza; la compatibilità è assicurata con PC Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5 oltre che Nintendo (via Bluetooth), mentre lato autonomia l’azienda dichiara 18 ore di ascolto.

Un cenno infine anche alla sostenibilità e ai materiali impiegati per la costruzione; Logitech utilizza il 22% di plastica riciclata e anche la confezione non è da meno visto che è realizzata con carta proveniente da foreste con certificazione FSC.

Caratteristiche tecniche Logitech G435 LIGHTSPEED

Wireless LIGHTSPEED: Porta USB 2.0 (porta di tipo A)

Bluetooth: Dispositivi con connettività audio Bluetooth, ora compatibili con Nintendo Switch.

Compatibilità PC Windows 10 e successivi, macOS X, PlayStation 5 o PlayStation 4, Nintendo (BT)

Compatibile con Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech e Windows Sonic Spatial Sound

Peso 165 g

Dimensioni 163 × 170 × 71 mm

Specifiche Cuffie:

Driver: 2x 40 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza: 45 ohm (passivo)

Sensibilità: 83,1 dB SPL/mW

Volume MAX: <100 dB con limitatore opzionale a <85 dB

Specifiche Microfoni:

Due microfoni beamforming integrati

Risposta in frequenza: 100Hz-8KHz

Raggio d’azione wireless: fino a 10 metri

Batteria ricaricabile

Autonomia 18 ore

Porta di ricarica: USB-C

Potrebbe interessarti anche Migliori cuffie bluetooth di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli, Migliori cuffie da gaming di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli e Recensione Corsair HS80 MAX WIRELESS, cuffie gaming al top con Dolby Atmos

Offerte per categoria