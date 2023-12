Come tutti i big di settore, anche HP si prepara al CES 2024 che si terrà a Las Vegas a inizio gennaio. Le novità saranno tante, soprattutto perché dopo le edizioni post-pandemia si torna con un evento fisico molto atteso, motivo per cui ci aspettiamo tutte le aziende in grande spolvero. HP come detto non sarà da meno, infatti oltre al nuovo notebook gaming compatto HP Omen Transcend 14, annuncerà tutta una serie di novità in campo gaming col marchio Omen, portatili e sistemi di nuova generazione con le ultime piattaforma AMD e Intel, ma anche periferiche da gioco attraverso il brand HyperX, rilevato ricordiamo qualche anno fa da Kingston.

Nello stand HP quindi ci sarà un posto di rilievo per il gaming a tutto tondo, partendo da PC e portatili, passando all’inedito monitor Omen Trascend 32 OLED, per arrivare a tastiere meccaniche e mouse ad alte prestazioni; ultime, non per importanza, le novità HyperX rivolte al mondo delle console e agli accessori.

HP Omen Trascend 32: un monitor di fascia top dal design accattivante

I dettagli su HP Omen Tarscend 32 OLED sono trapelati grazie ai colleghi di Windows Report, non sono molti ma sono sufficienti per delineare il segmento di utenza a cui sarà rivolto il nuovo monitor gaming di HP. Si tratta di un pannello OLED da 32 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e una straordinaria frequenza di aggiornamento che arriva a 240 Hz; inutile quasi ribadire che per sfruttare appieno un display del genere bisogna abbinarci una scheda grafica di fascia enthusiast di ultimissima generazione (vedi GeForce RTX 4090), nonostante questo però non è detto che si riuscirà a sfruttare sempre un refresh di 240 Hz a una risoluzione del genere.

HP Omen Trascend 32 OLED vanta una luminosità di picco di 1.000 nit e sarà inoltre dotato della tecnologia Omen Tempest Monitor Cooling per ridurre il fenomeno del burn-in; a bordo è previsto il supporto per AMD Freesync e Dolby Vision, mentre lato porte segnaliamo DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1, 2x USB-C, 3x USB-A 3.2 e USB-C 3.2, senza dimenticare la funzionalità KVM. Nessun dettaglio è attualmente emerso su data di lancio effettiva o prezzo di listino che verosimilmente, non sarà alla portata di tutti.

Caratteristiche tecniche HP Omen Trascend 32 OLED

Tipologia di pannello OLED

Dimensioni pannello 32″

Risoluzione massima 3.840×2.160 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Luminosità 1.000 nit

Tecnologia Omen Tempest Monitor Cooling per ridurre il burn-in

Supporto AMD FreeSync e Dolby Vision

Porte 1x DisplayPort 2.1 2x HDMI 2.1 1x USB-C con DisplayPort Alt mode e Power delivery a 140 watt 3x USB-A 3.2 1x USB-C 3.2 1x USB-C

Supporto KVM

Illuminazione RGB

Stand regolabile

Le nuove periferiche HyperX per PC e Xbox

HyperX come detto è da tempo sotto l’ala di HP, un brand che rappresenta una garanzia nel settore del gaming e che ha sempre sfornato prodotti di qualità oltre che validi sotto il profilo prestazionale. Al CES 2024 ci sarà posto per molte novità, partendo dalla collezione di periferiche HX3D, caratterizzata da particolari personalizzazioni con la stampa 3D e ispirata a personaggi/soggetti di vario genere; per l’occasione l’azienda ha preparato tre ulteriori modelli, nel dettaglio: HX3D Valkyrie Collection, HX3D WereWolf Collection e HX3D Nature Collection.

Passando invece alle periferiche per così dire classiche, spiccano la tastiera HyperX Alloy Rise e il mouse HyperX Pulsfire Haste 2 Mini; la prima è una robusta tastiera (al 75%), personalizzabile e dotata di un sensore di luce ambientale intelligente per la retroilluminazione RGB, Haste 2 Mini invece è un mouse wireless supercompatto dal peso di 59 grammi, disponibile sia in bianco che in nero.

In chiusura troviamo la nuova linea di accessori per Xbox Youth, una serie rivolta ai più giovani e formata dalle cuffie multipiattaforma HyperX Cloud Mini e HyperX Cloud Mini Wireless, oltre che dal controller (certificato) HyperX Clutch Tanto; per portare in giro tutti questi accessori, HyperX offre infine anche due nuovi zaini, rispettivamente HyperX Delta e Hyper X Knight.

