Se state cercando il momento giusto per cambiare scheda video e puntate a un prodotto top di gamma, in queste ore su Amazon c’è un offerta imperdibile per la ASUS ROG Strix RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X OC, scontata addirittura del 44% e disponibile a un prezzo che difficilmente rivedremo a breve.

ASUS ROG Strix RTX 4070 Ti scontata del 44% su Amazon

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è probabilmente una delle schede video meglio riuscite della serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace”. Questa GPU si posiziona a livello di una GeForce RTX 3090, con un costo decisamente più contenuto e prestazioni raster di livello che permettono di gestire i giochi risoluzione 4K, godendo anche del ray-tracing grazie al supporto per la tecnologia proprietaria DLLS 3.5.

Passando alla variante proposta da ASUS, si tratta di uno dei modelli custom più originali e curati, equipaggiato con un dissipatore ad altissimo profilo a tripla ventola, backplate e tutte le accortezze riservate da ASUS alla serie ROG sia dal punto di vista software che della costruzione. Riguardo la scheda tecnica, ricordiamo che la GPU è equipaggiata con 7.680 Cuda Core e 60 RT Core per le operazioni ray-tracing; il reparto memoria prevede 12 GB di VRAM GDDR6X su un bus a 192 bit, l’alimentazione ausiliaria prevede il classico connettore PCI-E 5.0 16 pin mentre il TDP si attesta a 285 watt.

Chiudiamo con il dato riferito alle frequenze di clock: la GPU presenta una frequenza di default pari a 2.760 MHz che può arrivare a 2.790 MHz in modalità Overclock (OC), la memoria invece è impostata a 21 Gbps. L’offerta disponibile su Amazon è davvero imperdibile con uno sconto sul prezzo di listino pari al 44%, collocando questo modello nella fascia della GeForce RTX 4070.

