AOC amplia il proprio catalogo di monitor da gioco ad alte prestazioni e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli appartenenti alla serie AGON, il top che l’azienda può offrire nel segmento consumer gaming. Si tratta nel dettaglio di AGON CU34G2XE e AGON CU34G2XP, due prodotti che già sulla carta dimostrano un ottimo rapporto qualità/prezzo, abbinato a un’estetica comunque curata e supporto per funzionalità e tecnologie, anche proprietarie, che dovrebbero garantire un’ottima esperienza in gaming.

I monitor gaming AOC AGON con pannello VA curvo ad alto refresh-rate

Iniziamo subito dicendo che i nuovi display targati AOC, AGON CU34G2XE e AGON CU34G2XP, puntano su una caratteristica comune che è rappresentata da un pannello VA curvo Wide QHD (o QWHD se preferite) con diagonale da 34 pollici e una risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Parliamo quindi di due display con formato 21:9, ideale per immergersi completamente nella fase di gioco grazie anche a una curvatura 1500R oltre che un elevato contrasto (sicuramente sopra la media), ottenibile ovviamente grazie alla tecnologia Vertical Alignment, decisamente superiore ad esempio rispetto ai più diffusi IPS.



Andando ulteriormente nei dettagli, il modello AGON CU34G2XP è quello che si fa notare di più, non solo per via della frequenza di aggiornamento che può arrivare a 180 Hz, ma anche per il tempo di risposta, dichiarato da AOC in 1 millisecondo sia per la scala dei grigi (GtG) che per l’MPRT (Motion Picture Response Time). Questi valori sono ottenibili anche grazie alla tecnologia MBR (Motion Blur Reduction), ma non è la sola peculiarità di questo monitor, certificato DisplayHDR 400, capace di coprire il 99% dello spazio colore sRGB e, non per ultimo, compatibile con AMD Freesync Premium grazie al supporto Adaptive Sync.

Il secondo modello, AGON CU34G2XE, non è da meno, riprendendo sostanzialmente tutte le specifiche tecniche viste sopra, ma con una frequenza di aggiornamento che arriva a 144 Hz. Anche in questo caso siamo di fronte a un display curvo 1500R da 34″ con risoluzione 3440x1440P, arricchito anche dal supporto HDR10 e dotato di MBR per un tempo di risposta MPRT sempre pari a 1 millisecondo. Non manca il supporto VESA 100, mentre lato connettività troviamo (su entrambi) sia input HDMI che Display Port, oltre al software AOC G-Menu per la gestione dei vari parametri del monitor. Ultime, non per importanza, funzionalità come Flicker-Free, Low Blue Light e supporto per le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture.

Scheda tecnica AOC AGON CU34G2XP

Tipologia di pannello VA (WLED) 10 bit

Curvatura 1500R

Dimensioni pannello 34″

Risoluzione massima 3440 x 1440 pixel

Formato 21:9

Frequenza di aggiornamento 180 Hz

Tempo di risposta GtG 1 ms, MPRT 1 ms

Contrasto 4000:1

Luminosità tipica 300 nit

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori sRGB 99%

DisplayHDR 400

Supporto AMD FreeSync Premium con Adaptive Sync

HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB

Picture-in-Picture e Picture-by-Picture

Flicker-Free e Low Blue Light

Software AOC G-Menu

Piedistallo regolabile

Scheda tecnica AOC AGON CU34G2Xe

Tipologia di pannello VA (WLED)

Curvatura 1500R

Dimensioni pannello 34″

Risoluzione massima 3440 x 1440 pixel

Formato 21:9

Frequenza di aggiornamento 140 Hz

Tempo di risposta MPRT 1 ms

Contrasto 4000:1

Luminosità tipica 300 nit

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori sRGB 99%

Certificato HDR10

Supporto Adaptive Sync

HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB

Picture-in-Picture e Picture-by-Picture

Flicker-Free e Low Blue Light

Software AOC G-Menu

Piedistallo regolabile solo in inclinazione

Disponibilità e prezzi

Riguardo disponibilità e prezzi, AOC AGON CU34G2XE è disponibile da oggi a un prezzo di 359 euro, AGON CU34G2XP invece arriverà a metà dicembre a un prezzo di 399 euro. Entrambi i modelli dovrebbero arrivare presto anche su Amazon Italia dove attualmente sono disponibili diverse delle soluzioni gaming targate AOC.

