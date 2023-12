La notizia era nell’aria in queste settimane, ma ora abbiamo l’ufficialità: The Last of Us Online è stato cancellato da Naughty Dog e non vedrà la luce su PlayStation 5. L’annuncio è arrivato direttamente dallo studio sul suo sito ufficiale.

The Last of Us Online è stato cancellato ufficialmente

Naughty Dog ha dichiarato di aver preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di The Last of Us Online, nonostante il team avesse una visione chiara del progetto e avesse già perfezionato il gameplay. Il silenzio degli ultimi mesi aveva già fatto serpeggiare indiscrezioni in tal senso all’interno dell’ambiente, dove gli utenti si stavano chiedendo che fine avesse fatto il progetto multiplayer legato all’ormai celebre brand videoludico.

Lo studio ha voluto condividere con tutti alcuni retroscena di come sia arrivato a questa difficile decisione. Il team multiplayer stava già lavorando alla pre-produzione durante lo sviluppo di The Last of Us Parte II, per creare un’esperienza che “ritenevamo unica e dotata di un enorme potenziale“. Con il tempo, il gameplay è stato perfezionato, e lo studio si è rivelato entusiasta della direzione che stava prendendo lo sviluppo.

A un certo punto, racconta sempre Naughty Dog, è diventata chiara l’enorme portata dell’ambizione legata a questo progetto. Per rilasciare e supportare adeguatamente The Last of Us Online, avrebbe dovuto impiegare tutte le risorse dello studio, con contenuti post-lancio per gli anni a venire. Questo avrebbe provocato un grave impatto sullo sviluppo dei futuri giochi single player, che sono sempre stati il punto di forza dello studio.

Naughty Dog ha dunque dovuto prendere una decisione: diventare uno studio esclusivamente concentrato sui giochi live service, oppure fare retromarcia e continuare a concentrarsi sui videogiochi narrativi tanto apprezzati dal grande pubblico in questi anni. Evidentemente, alla fine ha optato per la seconda strada, quella forse migliore per non sacrificare il talento dimostrato finora con i titoli single player usciti su PlayStation.

Gli sviluppatori hanno concluso il comunicato ringraziando la community per il supporto e dichiarando di essere al lavoro a più di un ambizioso gioco single player completamente nuovo, e di non vedere l’ora di condividere più informazioni al riguardo. Insomma, The Last of Us Online non vedrà mai la luce su PlayStation. Si è trattata di una decisione corretta, secondo voi? Naughty Dog ha fatto bene ad abbandonare il progetto live service in favore di altri titoli per giocatore singolo? Fateci sapere la vostra.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Last of Us Parte II Remastered uscirà tra poco più di un mese con tante novità: il debutto è fissato per il 19 gennaio su PlayStation 5 a 49,99 euro, ma i possessori del gioco originale potranno effettuare l’upgrade a 9,99 euro.

