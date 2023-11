Sony ha annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5, svelando molti dettagli del gioco, inclusa la data di uscita.

The Last of Us Parte II Remastered offrirà molti motivi per essere giocato su PS5 anche da chi ci ha già giocato su PS4 e senza dover aspettare molto.

Dal punto di vista tecnico vengono menzionati una risoluzione 4K nativa in modalità Fidelity, di 1440p scalati in 4K in modalità Performance e di framerate sbloccato per le TV che supportano VRR, oltre a texture di risoluzione maggiore, più dettagli in lontananza, ombre e animazioni migliorate e molto altro.

Oltre a caricamenti ovviamente più celeri, The Last of Us Parte 2 Remastered sfrutterà pienamente le caratteristiche del controller DualSense, in più ci saranno nuove opzioni di accessibilità.

The Last of Us Parte 2 Remastered sarà ricco di nuovi contenuti su PlayStation 5

Per quanto riguarda i contenuti la modalità roguelike survival No Return consentirà ai giocatori di sfruttare il sistema di combattimento di The Last of Us 2 con incontri casuali, offrendo la possibilità di selezionare uno dei molti personaggi giocabili, alcuni utilizzabili per la prima volta nella serie, ciascuno con le proprie caratteristiche e stile di gioco.

I giocatori dovranno decidere se preferire il combattimento diretto o un modo più furtivo per affrontare le situazioni, inoltre potranno sbloccare nuovi personaggi e opzioni dei personalizzazione.

La modalità Guitar Free Play permetterà di suonare senza limiti la chitarra acustica, tuttavia ci saranno anche altri strumenti che si potranno utilizzare liberamente.

La sezione dietro le quinte includerà diversi contenuti relativi allo sviluppo del gioco, compresi alcuni livelli tagliati che consentiranno di avere un quadro più completo del mondo di The Last of Us 2 grazie anche ai commenti degli sviluppatori.

Come in The Last of Us Parte I è stata aggiunta anche una modalità Speedrun, inoltre sarà possibile sbloccare skin bonus per Ellie, Abby e le loro armi. Infine sono state introdotte anche alcune novità alla modalità foto, come l’illuminazione dinamica, l’avanzamento dei fotogrammi, la direzione dello sguardo, nuove cornici e loghi.

The Last of Us Parte 2 Remastered uscirà per PlayStation 5 il 19 gennaio 2024. A seguire il trailer che mostra cosa possiamo aspettarci dalla nuova versione del gioco.

