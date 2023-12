ASUS annuncia il debutto sul mercato italiano di Chromebook Plus CX3402, un nuovo portatile basato su Chrome OS che va ad ampliare ulteriormente il catalogo dei Chromebook dell’azienda taiwanese, già molto vasto e con interessanti soluzioni top di gamma come Chromebook FLIP CX5 o Vivobook Flip S14. Il nuovo arrivato non si discosta molto rispetto ad altri modelli ASUS, mantenendo linee eleganti ma garantendo al contempo una buona qualità costruttiva, il tutto abbinato alle classiche ottimizzazioni a cui ci ha abituato ASUS.

ASUS Chromebook Plus CX3402: ecco cosa offre

Iniziamo subito dicendo ASUS Chromebook Plus CX3402 punta, senza sorprenderci in questo, su una piattaforma mobile Intel, per la precisione su un processore Intel Core i3-1215U della serie Alder Lake (Core 12a gen per intenderci). Si tratta di un chip che offre 6 core con supporto Hyper-Threading per un totale di 8 thread logici, decisamente ottimo per un dispositivo di questa tipologia che non avrà problemi a gestire di applicativi di vario genere, da quelli lavorativi a quelli didattici; la CPU ha una frequenza base di 1,2 GHz e può spingersi sino a 4,4 GHz in modalità Boost, è dotato di 10 MB di Intel Smart Cache e integra una iGPU UHD. Chiudono la dotazione, supporto per RAM DDR4/DDR5 e un TDP di 15 watt configurabile.

Una CPU davvero niente male per questo Chromebook targato ASUS che abbina 8 GB di RAM di tipo LPDDR5 e un reparto storage con SSD da 256 GB (ci sono anche opzioni per memorie UFS). Rimanendo in ambito hardware, un cenno al display da 14 pollici FHD NanoEdge, mentre lato connettività Chromebook Plus CX3402 offre supporto per WiFi 6 AX e Bluetooth, oltre a quattro porte USB 3.2 Gen 1, due delle quali USB-C. Quanto a estetica e costruzione, segnaliamo anche la comoda cerniera lay-flat a 180°, tastiera retroilluminata e uno chassis ben curato e resistente che soddisfa lo standard MIL-STD-810.

Al pari di altre soluzioni di questo tipo, anche l’ultimo Chromebook ASUS guarda all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale con Duet AI per Google Workspace, soluzione che oltre a migliorare i risultati ottenibili in termini di creatività e produttività, permette di ridurre i carichi di lavoro, ottimizzando quindi prestazioni e autonomia della batteria. Rimanendo in tema, segnaliamo che ASUS Chromebook Plus CX3402 è alimentato da un’unità da 50 WHr per un’autonomia dichiarata di circa 10 ore.

Scheda tecnica ASUS Chromebook Plus CX3402

Processore: Intel Core i3-1215U, 6 core/8 thread (1,2-4,4 GHz) TDP 15W

Display: 14″ IPS FHD NanoEdge -NTSC 45% 250 nit

Cerniera lay-flat a 180°

GPU: Integrata Intel UHD Graphics 600

Memoria: 8 GB di RAM LPDDR5

Storage: SSD 256 GB (opzioni UFS da 128/256 GB)

Porte: 2x USB-A 3.2 Gen 1 2x USB-C 3.2 Gen 1 1x HDMI 1.4 Jack audio combo da 3,5 mm

Rete: Wi-Fi 6 AX, Bluetooth 5.0

Audio: Altoparlanti e microfono integrato, supporto Google Assistant

Webcam: FullHD 1080p con otturatore privacy

Tastiera: Full-Size retroilluminata, Touchpad 5,7″

Sistema operativo: Chrome OS

Batteria: 50 WHr agli ioni di litio, autonomia fino a 10 ore

Dimensioni: 326,4 x 214,3 x 18,7 mm

Disponibilità e prezzo

Asus Chromebook Plus CX3402 si può già acquistare presso gli e-shop di ASUS, i Gold Store e altri rivenditori come Amazon; il prezzo base, per il modello con storage da 128 GB è di 449 euro (vedi offerta).

