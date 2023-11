Anche i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max si allineano al resto dei device Apple per quanto riguarda lo standard Wi-Fi ed arrivano al Wi-Fi 6E come i Macbook Pro, iPad Pro, Apple TV ed anche il prossimo Apple Vision Pro.

ASUS offre i router WiFi 6E ideali da abbinare alla serie iPhone 15 Pro e tutti gli altri dispositivi Apple, con router quad band che offrono prestazioni elevatissime senza interferenze per avere connessioni veloci ed affidabili. Si tratta di router con la compatibilità Wi-Fi Mesh, possono connettersi ad altri dispositivi AiMesh ASUS per creare una rete unica per tutta la casa. Abbiamo appena visto una selezione dei migliori router ASUS Wi-Fi Mesh di recente, ora vediamo i migliori router ASUS Wi-Fi 6E da abbinare ad un prodotto Apple.

Perché scegliere un router ASUS Wi-Fi 6E per un device Apple?

Il Wi-Fi 6E rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle reti wireless anche se nominalmente può sembrare molto simile al Wi-Fi 6, in realtà offre una serie di vantaggi significativi rispetto alle generazioni precedenti. Questa tecnologia sfrutta la banda a 6 GHz, che si aggiunge alle già esistenti frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz, aumentando notevolmente la larghezza di banda disponibile per la trasmissione dati. Grazie a questa nuova banda, il Wi-Fi 6E offre prestazioni superiori, consentendo velocità di trasferimento dati fino a 9,6 Gbps. Inoltre, la banda a 6 GHz è meno congestionata rispetto alle frequenze più basse, il che significa una maggiore stabilità e meno interferenze nelle reti wireless domestiche e aziendali.

Ma i vantaggi del Wi-Fi 6E non si fermano qui. Questa tecnologia introduce anche una migliore gestione del traffico di rete, grazie alla tecnologia OFDMA, che permette di suddividere il canale in sottocanali più piccoli, ottimizzando l’uso delle risorse e garantendo una connessione più veloce e stabile anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. Inoltre, il Wi-Fi 6E supporta il MU-MIMO, consentendo a più dispositivi di comunicare simultaneamente con il router, riducendo i ritardi e migliorando l’efficienza complessiva della rete.

Il Wi-Fi 6E dei router ASUS permette ad iPhone 15 Pro, Pro Max, a tutti i nuovi Macbook e iPad Pro, alle Apple TV ed al nuovo Apple Vision Pro di accedere ad una larghezza di banda più ampia, prestazioni superiori, e una migliore gestione del traffico di rete, rendendoli la scelta ideale per tutti gli utenti Apple che cercano il massimo con anche alcune opzioni per tethering 4G o 5G.

Questa guida ai migliori router router ASUS Wi-Fi 6E per un device Apple non vuole essere una lista di tutti i dispositivi presenti sul mercato ma una selezione accurata dei modelli migliori in base al contesto di utilizzo ed al device, quelli che offrono le migliori funzionalità in base a caratteristiche e prezzo. La selezione dei migliori router ASUS Wi-Fi 6E per Apple è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi dispositivi sono nei nostri uffici, nelle nostre case, sono stati provati e certificati. Ecco la selezione dei migliori router ASUS Wi-Fi 6E per un device Apple:

Il miglior router ASUS Wi-Fi 6E per iPhone 15 Pro Max

Il WiFi 6E introduce una banda di frequenza a 6 GHz meno congestionata per l'operatività dei segnali WiFi. Con un numero crescente di dispositivi che supportano il WiFi 6E, come l'ultima serie iPhone 15 Pro Max, questa capacità di banda più elevata è particolarmente vantaggiosa per i giochi mobile e le applicazioni ad alta intensità di risorse come il cloud gaming in 4K. La capacità multi-banda consente connessioni simultanee su diverse bande di frequenza per ottimizzare le prestazioni di rete per una varietà di dispositivi e può anche essere utilizzata per la connettività di backhaul per massimizzare la capacità di banda.

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000

Il ROG Rapture GT-AXE16000 è un router Wi-Fi mesh ad altissime prestazioni, progettato per i giocatori più esigenti e non solo. Se hai una casa grande, ti consigliamo di utilizzare due router AXE16000 per sfruttare appieno gli avanzamenti a quattro bande, offrendo la migliore esperienza di roaming senza soluzione di continuità per tutta la casa e garantendo che i dispositivi siano compatibili con diverse generazioni di WiFi.

Il ROG Rapture GT-AXE16000 è la scelta perfetta per gli appassionati di tecnologia per sfruttare al massimo i loro nuovi dispositivi. Offre due porte a 10 Gb e la possibilità di doppia WAN, consentendo connessioni internet duali da due diversi provider (ISP). Apple Vision Pro e altri dispositivi VR e AR dipendono pesantemente da velocità elevate, bassa latenza e connettività affidabile, ancora più cruciale quando la resa grafica viene elaborata nel cloud.

Questo router gaming ROG vanta l'accelerazione di gioco a tre livelli, con una rete privata dedicata per i giochi che minimizza efficacemente le connessioni non affidabili durante una connessione senza fili. Console come il ROG Ally possono sfruttare appieno i vantaggi del WiFi 6E, garantendo un'esperienza di gioco senza soluzione di continuità e migliorata. Con velocità fino a 16.000 Mbps, una banda a 6 GHz, una copertura estesa e doppie porte WAN/LAN da 10 Gbps, è un vero campione che offre una connessione stabile e veloce, oltre a un ampio set di funzioni esclusive.

I migliori router ASUS Wi-Fi 6E per la serie iPhone 15 Pro

Per i giocatore che vivono in un appartamento di dimensioni non enormi, un router WiFi 6E autonomo sarà più che sufficiente. Tuttavia, possono sempre estendere la loro rete WiFi con la tecnologia AiMesh per creare un ambiente di gioco senza soluzione di continuità in tutta la casa. D'altra parte, se i gamer hanno una casa più grande o più posizioni in cui giocano, allora è il caso di utilizzare uno dei migliori sistemi WiFi mesh disponibili: l'ASUS ZenWiFi Pro ET12.

ASUS ZenWiFi Pro ET12

ASUS ZenWiFi Pro ET12 rappresenta l'offerta premium di ASUS: è un elegantissimo sistema Wi-Fi 6E Mesh Tri-band con velocità combinate fino a 11000 Mbps. Riesce a coprire più di sei stanze oltre 550 mq con RangeBoost Plus (un singolo hub copre oltre quattro stanze), ovviamente tutto scalabile con AiMesh.

C'è un ottima app di controllo, le funzionalità vocali con Alexa e Assistant. Chiaramente al vertice per dissipazione e disposizione interna delle antenne. Ottima soluzione da parte di Asus che combina prestazioni e stile, perfetta per la creazione di contenuti, l'ASUS ZenWiFi Pro ET12 è la scelta perfetta per coloro che cercano esperienze senza soluzione di continuità per giochi, streaming e lavoro da casa, e connettersi al WiFi 6E ottenendo il doppio della velocità del WiFi 6 per caricare, scaricare e trasferire file in un istante.

Il Miglior router economico e versatile ASUS Wi-Fi 6E per Apple

Il valore di un router ASUS estendibile va oltre l'estensione del WiFi: fornisce anche funzionalità esclusive per l'intera rete con possibilità tethering 4G e 5G.

ASUS AXE7800

Se siete alla ricerca della scelta più economica e versatile, il modello ASUS AXE7800 è un potente router Wi-Fi 6E che offre prestazioni eccezionali con velocità fino a 7800 Mbps. Il suo aspetto robusto corrisponde alle sue impressionanti specifiche tecniche, e tra le tante funzionalità che offr vanta anche la possibilità di fare l'aggregazione LAN e WAN.

Grazie all'integrazione dello standard AiMesh, offre un elevato livello di espandibilità con la possibilità di tethering mobile in questo modello e in tutti gli altri router ASUS dotati di porte USB. Gli utenti possono stabilire una connessione internet a prova di problemi e sempre attiva con una procedura guidata. Inoltre, questo tethering può fungere da affidabile fonte di backup in caso di interruzione del servizio ISP o come sostituto di un router 4G LTE/5G, progetti, i progressi di gioco siano salvati e non interrotti. ASUS ha inoltre migliorato le funzionalità di rete, offrendo supporto per vari protocolli VPN, compreso il più recente Wireguard per una vasta gamma di scenari di utilizzo.

L'app mobile del router ASUS fornisce agli utenti una sicurezza di rete senza abbonamento, completamente gratis. ASUS AiProtection sfrutta potenti soluzioni di sicurezza informatica di Trend Micro per proteggere una smart home e tutti i dispositivi connessi da minacce informatiche. La navigazione sicura con un solo tocco può bloccare contenuti indesiderati senza influire sulle prestazioni del router, garantendo al contempo la privacy online e un'esperienza di navigazione web sicura. Con la sua interfaccia intuitiva e la gestione centralizzata, gli utenti possono facilmente personalizzare le impostazioni per ciascun dispositivo connesso e monitorare tutti i dispositivi connessi.

Migliori router ASUS Wi-Fi 6E per un device Apple in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai router ASUS per device Apple, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori router router ASUS Wi-Fi 6E per un dispositivi Apple che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei router ASUS ed in futuro potrebbe essere aggiunto anche il dispositivo che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il router ASUS Wi-Fi 6E per il tuo device Apple. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori router ASUS Wi-Fi 6E per un device Apple in assoluto da prendere: