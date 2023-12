ASUS amplia la propria offerta di periferiche e accessori per il gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano della nuova tastiera meccanica ROG Strix Scope II 96 Wireless oltre al tappetino ROG Moonstone Ace L, due prodotti pensati per i gamer più esigenti che cercano il meglio in fatto di qualità, design e soprattutto prestazioni / reattività. Svelata già al Computex di giugno, la ROG Strix Scope II 96 Wireless, che va ad affiancare altri modelli ad alte prestazioni presenti a listino come ROG Strix Scope II e ROG Strix Scope II R, presenta un layout compatto e una serie di accorgimenti, partendo dagli switch arrivando allo chassis, che garantiscono un’esperienza ottimale in gaming, il tutto abbinato a un design che porta vanti lo stile ROG (Republic of Gamers), aggressivo da un lato ma anche curato e abbellito dall’illuminazione RGB. Il tappetino ROG Moonstone Ace L offre invece un’ampia superficie in vetro liscia e opaca, ed è ottimizzato per garantire movimenti ultra rapidi e super precisi, sempre con un occhio di riguardo al design e alla durata nel tempo.

ROG Strix Scope II 96 Wireless e ROG Moonstone Ace L: i compagni ideali per i gamer più esigenti

ROG Strix Score II 96 Wireless non guarda solo alle prestazioni ma anche alla versatilità, proponendo un layout compatto al 96% che mantiene intatti tutti i tasti funzione e il tastierino numerico normalmente presenti in una tastiera standard. La nuova periferica ROG è versatile soprattutto se guardiamo alle possibilità di connessione: si può interfacciare tramite cavo USB, una connessione Bluetooth oppure (da preferire) utilizzando la tecnologia wireless ROG SpeedNova con il dongle ROG Omni Receiver. Una delle caratteristiche di rilievo della Strix Score II 96 Wireless è rappresentata senza dubbio dagli switch meccanici prelubrificati e hot-swappable ROG NX Snow che, secondo il produttore, garantiscono un’attuazione rapida e una digitazione impeccabile.

Tra gli accorgimenti messi in campo da ASUS troviamo poi anche uno strato di schiuma fonoassorbente incorporata e un cuscinetto di smorzamento degli switch che dovrebbero assorbire i rumori e gli echi di pinging, contribuendo a migliorare l’acustica della tastiera; gli switch inoltre sono dotati di copritasti ROG in ABS con un particolare trattamento UV-coated che conferisce una maggiore resistenza nel tempo. La nuova ROG Strix Scope II 96 Wireless integra anche un pulsante multifunzione e una rotella di regolazione per i controlli multimediali quali il volume o l’illuminazione della tastiera stessa; ma non è tutto, i tasti F1-F5 sono pre-programmati come tasti di scelta rapida per la Game Bar di Xbox e le funzioni di registrazione.

Specifiche tecniche ROG Strix Scope II 96 Wireless

Connessioni USB 2.0, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz

Layout 96%

Switch ROG NX Mechanical

Retroilluminazione RGB Per-key

Chassis in lega di alluminio

Keycaps ABS / PBT doubleshot

Anti-ghosting 100% Anti-ghosting

Polling rate 1000 Hz

Tasti Macro (All key)

Registrazione Macro On-the-fly

Cavo da 2 metri staccabile (USB Type-A to USB Type-C)

Batteria ricaricabile Lithium-ion battery with up to

Autonomia sino a 1.300 ore con illuminazione RGB spenta

Cinque profili personalizzabili più uno di default (memoria onboard)

Tasti multimediali dedicati

Pulsante multifunzione e rotellina scroll a tre vie

Software Armoury Crate

Dimensioni 377 x 131 x 40 mm

Peso 1.012 g

Passando al generoso ROG Moonstone Ace L, siamo di fronte a uno dei prodotti più originali del nuovo catalogo ROG. Si tratta di un tappetino gaming in vetro temperato che offre una perfetta scorrevolezza e movimenti del mouse super veloci, privi di attrito ma anche molto precisi. Realizzato in vetro temperato 9H, offre un’ottima resistenza agli urti e ai graffi, risultando al contempo semplice da pulire; il look si può definire sobrio e minimale e si presenta con una superficie liscia e opaca, in grado di offrire anche una buona affidabilità nel tempo.

Con queste caratteristiche, il nuovo tappetino ROG si dovrebbe prestare al meglio per gli amanti degli FPS che preferiscono impostazioni DPI del sensore del mouse più basse per un controllo più accurato in fase mira o nei movimenti più millimetrici. ROG Moonstone Ace L è disponibile in due varianti, in colorazione Standard Black o Moonlight White, risultando il compagno perfetto per i mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint, ROG Keris Wireless AimPoint, senza dimenticare il ROG Harpe Ace Aim Lab Edition.

Disponibilità e prezzi

La tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless, insieme alle ROG Strix Scope II e ROG Strix Scope II RX, è già disponibile sull’eShop ASUS e i principali partner (vedi Amazon) a un prezzo consigliato di 189,90 euro. Anche il tappetino ROG Moonstone Ace L nelle versioni Standard Black o Moonlight White è già disponibile sull’eShop ASUS e su Amazon a un prezzo di 119,90 euro.

