Se dovete aggiornare il vostro reparto memoria-storage, oppure siete in cerca di una nuova tastiera, un mouse, o altri accessori come ventole e, perché no, un monitor gaming che non costi uno sproposito, le offerte di Amazon che abbiamo selezionato oggi potrebbero esservi utili per risparmiare o fare un regalo originale in vista del Natale. Come di consueto, i prodotti in offerta giornalmente su Amazon sono molti, non tutti con la stessa convenienza ma spesso con sconti importanti che permettono di risparmiare un bel po’.

Componenti in offerta su Amazon: Memorie RAM ed SSD

Partiamo subito con le componenti destinati ad aggiornare il reparto memoria, sia per RAM che per storage. Iniziamo con le RAM dove abbiamo scovato tre kit, uno DDR4 per sistemi AMD AM4 non proprio recentissimi ma comunque compatibili con le ultime piattaforma Intel sino ai Core 14a gen, uno DDR5 che, oltre alle schede madri Intel LGA 1700 può trovare posto sui sistemi AMD AM5 coi Ryzen 7000.

Per quanto riguarda gli SSD vi proponiamo due modelli M.2 PCI-E targati Crucial, parliamo nel dettaglio della serie T500 che sfrutta l’interfaccia PCI-E 4.0 con prestazioni sequenziali sino a 7.200 MB/s. A bordo troviamo NAND prodotte da Micron e, per gli appassionati del genere, 1 mese di abbonamento gratuito ad Adoce CC.

Periferiche e accessori in offerta

Passiamo alle periferiche con tastiere e mouse, opzioni che possono soddisfare sia l’utenza standard che i gamer. Le periferiche di input solitamente vanno scelte anche in base alle esigenze personali e ai gusti soggettivi, tuttavia alcuni prodotti quando vanno in offerta risultano sempre un affare e secondo noi meritano comunque di essere presi in considerazione.

C’è posto anche per due ventole ad alte prestazioni, ideali se dovete migliorare o aggiornare l’airflow del vostro case o magari volete cambiare la ventola del vostro radiatore o dissipatore ad aria.

Monitor

Chiudiamo con due monitor, il Samsung Gaming Odyssey G3 che dopo il Black Friday era salito molto di prezzo per stabilizzarsi ora non troppo lontano dal prezzo minimo visto nelle scorse settimane. Parliamo di un display da 24″ FHD con pannello VA capace di spingersi a 144 Hz con un tempo di risposta MPRT di 1 ms e supporto per AMD FreeSync Premium oltre che per le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver Mode. A questo aggiungiamo anche un’opzione per la fascia più bassa del mercato, un Nilox NXM27REG02 FHD da 27 pollici con risoluzione FHD 1920x1080P, attualmente al prezzo più basso su Amazon.

Potrebbe interessarti anche Migliori RAM di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli, Migliori SSD di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli, Migliori tastiere di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli e Migliori mouse di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli

Offerte per categoria