Presentata lo scorso mese di maggio, la nuova ASUS ROG Ally è disponibile all’acquisto in Italia da inizio giugno. La console portatile con Windows 11 e prestazioni di alto livello, anche grazie alla nuova APU Ryzen Z1 Series di AMD con architettura Zen 4 e grafica RDNA 3, viene ora proposta in forte sconto direttamente sullo store ufficiale. Vediamo i dettagli.

Le specifiche complete della nuova ROG Ally

ASUS ROG Ally (il modello in offerta è la RC71L-NH019W) è una console portatile in dimensioni davvero contenute. È dotata di un display da 7 pollici con pannello IPS in 16:9 con risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 500 nits. Il display è touch, supporta Dolby Vision HDR, e AMD Free Sync Premium ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Per sfruttare al massimo il display c’è il sistema di upscaling Super Resolution.

A gestire il funzionamento della console c’è la nuova APU AMD Ryzen Z1 che integra una CPU con Architettura “Zen4” con 4 nm di processo produttivo, 6-core /12-threads, 22MB cache totale, fino a 4.90 GHz boost e GPU con 4 CU e 2,8 Teraflop. La APU presenta un TDP compreso tra 9 e 30 W. Tra le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM LPDDR5 in dual channel oltre a 512 GB di SSD NVMe.

A completare la scheda tecnica troviamo una batteria da 40 Wh, con ricarica rapida da 65 w, il supporto alla connettività Wi-Fi 6E triple band e al Bluetooth 5.2. C’è anche il jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono pari a 80 x 113 x 39 mm con un peso di 608 grammi. La console presenta una configurazione di tasti simile alla Nintendo Switch ma con un layout analogo a quello di un controller Xbox che garantisce una perfetta integrazione con il sistema operativo Windows 11. Da segnalare inoltre la presenza di un Xbox Game Pass Ultimate per tre mesi.

ASUS ROG Ally disponibile in super offerta

La nuova ASUS ROG Ally è ora disponibile a un super prezzo. È arrivata sul mercato italiano a un listino di 699€ ma in occasione della promo di fine anno, e fino al 31 dicembre, potete portarvela a casa al prezzo speciale di 499€, ovvero con uno sconto di ben 200 euro. Potete inoltre ottenere un risparmio di 150 euro su ROG Ally Z1E, in offerta a 649 euro invece di 799 euro. Ricordiamo che quest’ultima versione dispone di CPU AMD Ryzen Z1 Extreme (CPU 8 core a 5.1 GHz) e GPU con 12 CU a 2,7 GHZ e un massimo di 8,6 Teraflop). Restano invece invariate le altre caratteristiche tecniche.

L'offerta è al momento proposta solo dallo store ufficiale Asus,

