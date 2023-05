Tra i protagonisti del Computex 2023 c’è come di consueto ASUS che, al pari delle precedenti edizioni, si presenta a Taipei con moltissime novità che spaziano dal segmento consumer/professionale, passando al gaming con l’ormai rinomato brand ROG – Republic Of Gamers. Gli stand dell’azienda taiwanese erano stracolmi di prodotti di nuova generazione, soluzioni per tutti i gusti che però sono stati svelati da ASUS evidenziando non solo il lato qualitativo-prestazionale o estetico, sempre benvenuto, ma promuovendo anche l’ecosotenibilità per il raggiungimento di zero emissioni nette attraverso i nuovi ASUS Carbon Partner Services.

Come anticipato le novità sono molte: c’è posto per i notebook della serie ZenBook ed ExpertBook, monitor gaming e non, schede grafiche, router, componentistica per PC DIY e, non per ultima, l’ormai nota – ma interessante – console portatile ROG Ally. Ma andiamo con ordine.

Notebook ExpertBook, Zenbook e Vivobook

Iniziamo coi prodotti che l’azienda ha annunciato in ottica ecosotenibilità e impatto zero, tra questi il primo notebook commerciale al mondo di tipo carbon neutral, ExpertBook B9 (B9400) e il notebook OLED più sottile al mondo, Zenbook S 13 OLED (UX5304), anch’esso carbon neutral. Questi prodotti incorporano più materiali ecocompatibili, come plastica riciclata post-consumo, metallo riciclato post-industriale e imballaggi certificati FSC Mix; sulla stessa scia arrivano anche il portatile ASUS BE279QSK (ENERGY STAR) realizzato con l’85% di plastica riciclata e il Mini-PC ASUS PC PB62, sempre certificato ENERGY STAR e verificato come EPEAT Gold.

Per i clienti aziendali c’è la linea di notebook ExpertBook, nel dettaglio con i prestanti ed eleganti ExpertBook B9 OLED (B9403) ed ExpertBook B5 OLED (B5602); ExpertBook B9 OLED pesa soli 990 grammi per 15,78 mm di spessore e vanta un display OLED 14″ 2,8K, mentre ExpertBook B5 OLED è un 16″ altrettanto leggero (1,4 Kg), dotato di un display OLED 4K e alimentato da un processore Intel Core i7 di 13a gen.

Degni di nota l’ASUS BR1402F, il primo notebook al mondo rugged 2-in-1 da 14 pollici per l’istruzione, nonchè la nuova gamma di soluzioni di rete aziendali ASUS ExpertWiFi composta dal router cablato ExpertWiFi EBG15, il router wireless ExpertWiFi EBR63, lo switch PoE ExpertWiFi EBP15, l’access point PoE ExpertWiFi EBA63 e il sistema WiFi mesh ExpertWiFi EBM68; a questa si aggiungono il router ASUS RT-BE96U WiFi 7 e i sistemi mesh ZenWiFi BQ16 Pro WiFi 7 che garantiscono velocità rispettivamente fino a 19.000 Mbps e 30.000 Mbps.

Passiamo poi ai notebook della serie Zenbook e Vivobook che, tra le diverse innovazioni, vantano i più recenti display con tecnologia ASUS Lumina OLED e una qualità visiva senza precedenti. Oltre ai tradizionali vantaggi del display OLED, come una gamma di contrasto più elevata e uno spazio colori più ampio, i display OLED ASUS Lumina sono Pantone Validated, certificati VESA DisplayHDR True Blacke calibrati in fabbrica con Delta E <1.

Tra i modelli in esposizione c’è Zenbook S 13 OLED (UX5304), ovviamente carbon neutral e con un peso di 1 kg per un centimetro di spessore; disponibile in Basalt Grey o Ponder Blue, il nuovo Zenbook monta un display OLED NanoEdge 16:10 2.8K con certificazione Dolby Vision, resa cromatica Pantone Validated, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e una batteria da 63 Wh. Rimanendo in ambito notebook OLED “leggeri” troviamo ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504), certificato Intel Evo ed equipaggiato con processore Intel Core i9-13900H; a bordo trovano posto un display OLED HDR NanoEdge da 2,8K 120 Hz – rapporto schermo-corpo fino all’88% – e sistema audio certificato Harman Kardon.

Soluzioni per Creator

Come da copione non potevano mancare le ultime proposte per i creatori di contenuti (e non solo), ambito che negli cinque ultimi anni si è dimostrato piuttosto proficuo per le aziende di settore. ASUS parte col notebook ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), la prima workstation mobile al mondo per creator con pannello OLED 3D (Spatial Vision), design a cerniera, prese d’aria posteriori e uno schermo piatto che può essere visualizzato da qualsiasi angolazione.

Per chi ama affiancare un monitor di qualità alla propria workstation portatile, il produttore offre il ProArt Display PA32UCXR, equipaggiato con un pannello IPS mini-LED 4K da 31,5″ a 2.304 zone e una copertura DCI-P3 al 97%. Il display vanta una luminosità di picco di 1.600 nit e una luminosità prolungata di 1.000 nit, il colorimetro motorizzato integrato supporta l’autocalibrazione, mentre la profondità di colore a 10 bit reali consente la visualizzazione di contenuti HDR (inclusi HDR-10 e HLG) con neri profondi e luci accurate. Se mirate a qualcosa di più compatto arriva invece l’ASUS ProArt Display PA24ACRV, monitor QHD da 23,8 pollici che offre copertura DCI-P3 al 95%, conformità VESA DisplayHDR400 e supporto HDR-10; il display gode della certificazione Calman Verified ed è precalibrato in fabbrica con Delta E<2, garantendo inoltre DisplayPort su USB-C con alimentazione a 96 watt, HDMI ed un hub USB.

La linea ProArt si arricchisce inoltre di nuova componentistica per i PC DIY, partendo dal dissipatore CPU AiO ProArt LC 420, passando poi alle schede madri e schede grafiche che arriveranno nel corso dell’anno. Sempre per la nicchia dei creator segnaliamo infine lo Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), secondo ASUS lo Zenbook più potente di sempre grazie alla partnership con Intel e al design ASUS Supernova System-on-Module(SoM). Zenbook Pro 16X OLED vanta un touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K 120Hz e grazie alla tecnologia Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) supporta la tastiera con inclinazione automatica che garantisce un angolo di digitazione confortevole migliorando il raffreddamento del sistema.

Prodotti ASUS ROG

Prima di vedere i notebook e le altre soluzioni targate ROG, in primo piano c’è sicuramente la console gaming ROG Ally, il gioiellino ASUS basato su processore AMD Ryzen Z1 Extreme e dotato di 16GB di RAM LPDDR5 6400, 512GB di storage (PCIe Gen 4) e un pannello FHD (1080p) a 120Hz con AMD FreeSync Premium. Oltre a un lettore di schede microSD UHS-II, questa console portatile è dotata del sistema termico Zero Gravity di ROG, con doppia ventola e alette del dissipatore di calore ultrasottili attraversate da heatpipe; ROG Ally costa 699 dollari e, tra le altre cose, può anche essere abbinata a una GPU esterna.

Tra i notebook da gioco spicca il fiammante ROG Strix SCAR 18 (G834) con un display Nebula QHD 18″ fino a 240 Hz, processore Intel Core i9-13980HX e NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop (l’abbiamo provata QUI); il tutto è raffreddato dal ROG Intelligent Cooling, sistema che utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme su CPU e GPU, la tecnologia Tri-Fan e prese d’aria full-surround. Fronte desktop invece l’alternativa è il ROG G22CH, PC compatto da 10 litri che può ospitare CPU come un Intel Core i9-13900KF e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 oltre a un sistema di dissipazione a liquido.

Lato smartphone i protagonisti sono ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate, entrambi basati sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM LPDDR5X (fino a). Il display Samsung AMOLED da 6,78 pollici vanta una frequenza di aggiornamento a 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz; la versione Ultimate inoltre offre ROG Vision, un esclusivo display a matrice di colori sul retro del telefono che può essere personalizzato e ROG AeroActive Cooler 7 che, se abbinato al ROG AeroActive Portal sullo smartphone, mantiene il dispositivo al massimo delle prestazioni anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Periferiche e componenti per il PC DIY

Veniamo infine alla componentistica e iniziamo con la mastodontica scheda grafica ROG Matrix RTX 4090 raffreddata a liquido, con radiatore da 360 millimetri e un design che a noi personalmente è molto piaciuto. La scheda sarà disponibile sul mercato a partire dal terzo trimestre del 2023 e sarebbe la compagna ideale per il monitor ROG Swift OLED PG49WCD, un bestione da 49 pollici super-ultrawide da 5.120×1.440 pixel dotato di pannello QD-OLED 1800R a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Oltre a un’ ampia gamma di connessioni, tra cui USB-C (90 W), DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, troviamo il software ASUS DisplayWidget Center per regolare le impostazioni di sistema tramite mouse e la modalità Smart KVM.

Sempre per il mercato monitor gaming arriva ROG Swift PG38UQ, il primo UHD 4K da 38 pollici al mondo, capace di una frequenza di refresh a 144 Hz con tecnologia Adaptive-Sync; il display è dotato di tecnologia ASUS Fast IPS (DCI-P3 al 98%) che fornisce un tempo di risposta di 1 ms (GTG) e compatibilità HDR con certificazione DisplayHDR 600. ROG Strix XG259QN invece è un compatto 24,5″ Fast IPS con frequenza di aggiornamento a 360 Hz (overcloccabile a 380 Hz) e un tempo di risposta inferiore a 1 ms (GTG); certificato DisplayHDR400, supporta FreeSync Premium e ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC).

Sul fronte dei monitor gaming non ci sono solo nuovi modelli, ma ROG e NVIDIA introducono anche G-SYNC Ultra Low Motion Blur (ULMB) 2 sul già validissimo ROG Swift 360 Hz PG27AQN (ne abbiamo parlato QUI). Restando ancorati al gaming, tra le varie proposte spicca secondo noi la nuova ROG Strix Scope II 96 Wireless, la prima tastiera gaming wireless al 96% presentata da ROG, dotata di switch hot-swappable (meccanici ROG NX Snow), connessione tri-mode con tecnologia wireless ROG SpeedNova e ricevitore ROG Omni.

ASUS ROG è anche router da gaming top di gamma, tra questi il potentissimo ROG Rapture GT-BE98, il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo che include su un canale a 6 GHz una nuova larghezza di banda di 320 MHz, 4096-QAM e Multi-Link Operation (MLO). Chiudendo con le componenti per il PC DIY, spiccano le schede madri ROG Maximus Z790 Extreme – il top per CPU Intel – e la ROG Strix Z790-A, che fonde prestazioni, estetica e ampia capacità di espansione.