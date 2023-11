Durante queste settimane, prima di questo periodo folle di offerte, abbiamo avuto modo di provare due device che sicuramente faranno parlare di sé durante tutto il Black Friday, Cyber Monday ed a seguire il periodo natalizio.

Abbiamo messo le mani su una killer combo di ASUS, le cuffie gaming ROG Delta S Core e il controller ROG Raikiri Pro. Sono due dispositivi che ci hanno fatto divertire non poco nelle scorse settimane e che potrebbero essere un bundle molto interessante in vista di potenziali sconti.

ROG Raikiri Pro: preciso ed appariscente

Non possiamo non partire dal controller ASUS ROG Raikiri Pro, è semplicemente il controller più bello del mercato. Ovviamente i gusti son gusti e per un controller ci sono tantissimi fattori soggettivi ma è davvero complicato non restare incuriositi da quel mini display OLED incastonato nella parte frontale.

Il display OLED integrato si è rivelato un piccolo colpo di genio, consentendoci di personalizzare il controller con animazioni personalizzate, indicatori di stato e altre informazioni pertinenti. Il mini display OLED di ASUS ROG Raikiri Pro ha aggiunto un tocco distintivo al nostro setup di gioco e ha reso l’esperienza ancora più cool, basta farlo guardare ad un amico per vedere la sua reazione.

La forma ergonomica del Raikiri Pro è stata una piacevole sorpresa, è molto buona pur non ricorrendo a materiali gommati per aumentare il grip, ottima mossa. La finitura testurizzata antiscivolo con una stampa minuziosa e dettagliata, è davvero una chicca costruttiva non da poco. La trama lucida e quella opaca crea un look dual tone davvero bello, interrotto solo dai LED RGB sempre presenti. C’è ben poco da dire, il Raikiri Pro dal punto di vista estetico funzionale è di altissimo livello.

I quattro pulsanti posteriori L/R programmabili sono comodissimi. La possibilità di assegnare loro diverse funzioni, come comandi di gioco o la regolazione della sensibilità del joystick, ci ha permesso di adattare il controller alle specifiche esigenze di ogni gioco. Questa versatilità è attenzionare, è anche utilissima per adattare il controller alle preferenze di ogni giocatore. Nemmeno a dirlo il feedback dei tasti, dei trigger è solido, preciso e dalla corsa netta e fluida, insomma la precisione e la reattività sono assicurate.

Non solo tecnica, hardware, la potenza non è nulla senza il controllo e viene in soccorso l’app Armoury Crate. Abbiamo potuto rimappare i pulsanti, regolare l’intensità della vibrazione, fare il fine tuning degli analogici e trigger, personalizzare le azioni del display OLED e persino impostare avvisi per la batteria scarica durante l’uso wireless. La connettività tri-mode è comodissima, consentendoci di passare senza soluzione di continuità tra Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e connessione USB-C cablata a seconda delle circostanze. In wireless con dongle e via cavo, la latenza è pari a zero.

ROG Delta S Core: comode anche nel prezzo

Passando alle cuffie gaming ASUS ROG Delta S Core siamo rimasti positivamente colpiti dal rapporto qualità-prezzo. La leggerezza e il design ergonomico dei padiglioni auricolari a forma di D hanno reso queste cuffie molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di gioco. Si tratta comunque di un fattore soggettivo ma è chiaro che questa forma a D possa dar sollievo durante le lunghe sessioni grazie alla riduzione delle aree di contatto non necessarie. Buonissima vestibilità e comfort.

La qualità audio delle Delta S Core è più che buona, il tutto grazie ai driver ASUS Essence da 50 mm. I suoni sono nitidi, dettagliati e profondi, in una sessione death match è possibile sentire i passi dei nemici grazie ai buoni bassi e allo stesso tempo tenere alta l’attenzione con alti precisi durante gli spari. L’audio surround virtuale 7.1 è un piccolo extra in più che da maggior immersione nelle sessioni di gioco più intense.

Durante il una sessione online, il microfono ad asta certificato da TeamSpeak e Discord si è comportato molto bene nella comunicazione vocale, garantendo una chiarezza della voce ben distinguibile. Inoltre, la possibilità di staccare fisicamente il microfono quando non necessario è sempre una feature troppo sottovalutata.

ROG Raikiri Pro e Delta S Core: l’ecosistema cresce

C’è una cosa che non vi abbiamo ancora detto del Raikiri Pro, la presenza del DAC ESS integrato che ha reso l’esperienza in combinazione alle Delta S Core veramente immersiva con anche il tasto mute dedicato per agevolare la comunicazione.

Sono due device che si integrano perfettamente nell’ecosistema gaming ASUS ROG ma possono anche essere presi ed inseriti in set up dove non c’è nulla di ASUS. Anzi sia il Raikiri Pro che le Delta S Core sono un ottimo punto di partenza per entrare nel mondo ROG che ormai è leader indiscusso nel gaming in Italia.

Chiaramente il prezzo del Raikiri Pro non è basso ma è un controller che vuole farsi notare, è pieno zeppo di funzionalità esclusive e di tasti personalizzabili. Quel bellissimo display OLED si fa pagare. Esiste anche la versione non-pro del Raikiri con qualche differenza, senza display OLED ma la differenza di prezzo è di circa 50 Euro e se vi fa impazzire, a buon ragione, il Raikiri Pro, non ha senso risparmiare.

Le Delta S Core, stranamente per un prodotto della linea ROG, hanno uno street price sotto i 100 Euro. Sono assolutamente affidabili, ben accessoriate con anche un secondo set di cuscinetti in omaggio e comunque dotate di tutte le feature essenziali per essere delle buonissime cuffie gaming.

ASUS piglia tutto, non c’è brand gaming che possa offrire una copertura prodotto vasta come ASUS ROG. Stiamo provando un po’ tutti i device dentro l’ecosistema ASUS ROG e sono tutti accomunati da una qualità altissima ed una ricercatezza nei dettagli senza pari. Se sei un gamer e stai cercando qualcosa di specifico, è molto probabile che in casa ASUS ROG ci sia qualcosa che fa al caso tuo, proprio come un controller con display OLED o delle cuffie gaming dal buon rapporto qualità-prezzo.