Huawei Watch GT 4 è uno dei più recenti smartwatch dell’azienda cinese che, in occasione delle feste di Natale, è disponibile in nuove varianti denominate Christmas Limited Edition, due per il modello da 46 mm, una per quello da 41 mm. Con l’occasione, Huawei annuncia anche le sue offerte di Natale, valide fino al 27 dicembre e in vigore su prodotti di vario tipo. Ecco tutto.

Huawei Watch GT 4 Christmas Limited Edition

Come anticipato, per le festività natalizie, Huawei ha presentato oggi, 5 dicembre 2023, delle edizioni speciali di Huawei Watch GT 4, uno smartwatch che abbiamo già recensito, dotato di uno schermo AMOLED da 1,43″ nella versione con la cassa da 46 mm di diametro, e da 1,32″ nella 41 mm.

Per il modello più grande da 46 mm, debuttano le versioni Green e Brown Christmas Limited Edition, disponibili in un pacchetto contenente un cinturino extra di colore rosso al prezzo di 279,90 euro; mentre Huawei Watch GT 4 da 41 mm in versione Milanese Christmas Limited Edition è disponibile con un cinturino speciale rosa che si aggiunge al milanese disponibile di serie, costa 309,90 euro.

In tutti e tre i casi sono incluse inoltre in omaggio le Huawei FreeBuds SE 2 Ceramic White, cuffie dal valore di 49,90 euro, in regalo per chi acquista Huawei Watch GT 4 Christmas Edition sullo store di Huawei entro il 27 dicembre. A seguire i link diretti per comprare le tre versioni, contenenti anche altri prodotti scontati che si possono acquistare assieme allo smartwatch:

Per inciso, volendo è possibile comprare Huawei Watch GT 4 anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

Le altre offerte di Natale di Huawei

Oltre a queste “versioni natalizie”, Huawei ha in vetrina anche altre offerte di Natale. Fra sconti e bundle su smartwatch, smartband, cuffie e notebook, ecco quelli più interessanti di cui tener conto, sconti attivi fino al 27 dicembre su Huawei Store:

Ulteriori prodotti in sconto e informazioni sulle offerte di Natale di Huawei sono reperibili direttamente sul sito web dello store.

