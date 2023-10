Le FreeBuds di Huawei sono tornate in una chiave rinnovata sotto diversi punti di vista. Queste Huawei FreeBuds Pro 3 hanno avuto un significativo miglioramento hardware, qualche bella novità software ed un bundle di lancio molto interessante. Ecco come sono fatte le nuove Huawei FreeBuds 3 Pro.

Huawei FreeBuds Pro 3 design ed ergonomia

Le nuove cuffie Huawei FreeBuds 3 Pro portano avanti la tradizione di design dell’azienda, sempre molto curate fin nei minimi dettagli. Queste cuffie true wireless trovano il giusto equilibrio tra discrezione ed eleganza: non sono troppo lunghi come alcuni modelli con stelo, ma nemmeno troppo anonimi come quelli senza.

Il case di ricarica delle FreeBuds 3 Pro ha subito dei miglioramenti: vanta un design con cerniera nascosta e un affascinante design a specchio sul posteriore. Huawei ha anche pensato alla resistenza nel tempo, dato che il case ha superato 100.000 test di apertura e chiusura, e la sua resistenza all’abrasione è migliorata del 32%. Sempre presente la resistenza agli schizzi d’acqua IP54.

Ma la vera chicca riguarda la funzionalità: le FreeBuds Pro 3 offrono una serie di controlli tramite gesture, resi ancora più comodi grazie a un design a scanalatura sullo stelo. Si ha sempre il controllo immediato delle tue cuffie, senza nemmeno dover tirare fuori il telefono dalla tasca.

Un altro dettaglio che merita attenzione è il peso: le FreeBuds Pro 3 sono leggerissime, pesando solo 5,8g ciascuna. Gli inserti auricolari sono realizzati in silicone di qualità, rispettano gli standard FDA e LFGB, garantendo sicurezza e comfort per un uso quotidiano. E per chi ha orecchie più piccole, ora sono disponibili anche nella taglia XS. Le Huawei FreeBuds 3 Pro non sono solo belle esteticamente, ma anche funzionali e confortevoli.

Huawei FreeBuds Pro 3 scheda tecnica

Huawei inserisce sempre il meglio delle sue tecnologie per stilare una scheda tecnica molto intrigante per le sue cuffie true wireless. Ecco le specifiche delle Huawei FreeBuds Pro 3:

Resistenza all’acqua IP54.

Driver Ultra-Hearing Dual 11mm

Risposta in frequenza da 14Hz a 48kHz.

Supporto per codec ad alta risoluzione L2HC 2.08 e LDAC.

Certificazione HWA e Hi-Res Audio Wireless.

ANC Intelligente 3.0 per cancellazione del rumore in tempo reale.

Algoritmo di cancellazione del rumore per chiamate (DNN).

BT Multipoint

55 mAh per cuffia, 510 mAh custodia.

Supporto per ricarica rapida.

Huawei FreeBuds Pro 3 prestazioni

Dal punto di vista tecnico le Huawei FreeBuds Pro 3 sono dotate di Ultra-Hearing Dual Drivers da 11 mm, che comprendono una potente unità dinamica quad-magnet ed una piccola unità micro-planar per controllare al massimo le frequenze. La frequenza bassa arriva fino a 14Hz, mentre quella alta raggiunge i 48kHz. Tutto questo si traduce in un’esperienza d’ascolto ricca di bassi e dettagli.

All’interno del setup dual-driver è integrato un nuovo array di magneti Halbach che migliora ulteriormente gli alti. La vasta gamma dinamica è assicurata, ogni punto di frequenza nella musica è pieno di tensione, con voci e musica di sottofondo chiaramente stratificata, tutto è distinguibile facilmente tra vari strumenti in una sinfonia.

In termini di puro ascolto musicale, le FreeBuds Pro 3 suonano davvero bene. Non prediligono nessun genere in particolare ma riescono ad adattarsi bene a qualsiasi preferenza d’ascolto. Supportano i codec audio ad alta risoluzione L2HC 2.08 e LDA, con una massima velocità di trasmissione audio di 990kbds/96kHz/24bit. Ciò riduce significativamente la latenza ed anche il deterioramento della qualità, conservando e preservando i dettagli musicali. In questo modo le Huawei FreeBuds Pro 3 hanno ottenuto anche le certificazioni HWA e Hi-Res Audio Wireless.

Però a causa delle differenze individuali del canale uditivo di ognuno di noi, l’esperienza musicale può variare notevolmente da persona a persona. Per risolvere questo problema, le FreeBuds Pro 3 utilizzano un semplice algoritmo di ottimizzazione in tempo reale. Questo algoritmo si adatta ai livelli di volume, alla struttura dell’orecchio e alle condizioni di indossabilità, cercando di garantire sempre la miglior esperienza d’ascolto personalizzata.

Riguardo alla cancellazione del rumore, le prestazioni con l’Intelligent ANC 3.0 sono davvero interessanti. L’algoritmo è stato notevolmente potenziato e rispetto alla generazione precedente, la capacità di ANC è migliorata del 50%, coprendo la maggior parte degli ambienti reali come uffici, trasporti pubblici e voli. Nella vita di tutti i giorni le prestazioni del nuovo ANC 3.0 sono buone, non al vertice ma sicuramente vicine ai migliori del settore.

Storicamente però le cuffie Huawei sono da sempre una delle migliori soluzioni per le conversazioni telefoniche. FreeBuds Pro 3 sono dotate di un sensore ad alta resistenza che cattura la voce dell’utente attraverso le vibrazioni del cranio mentre si parla. Inoltre introducono l’algoritmo proprietario di Huawei di cancellazione del rumore Deep Neural Network (DNN) multi-canale. L’algoritmo DNN multi-canale è particolarmente efficace nella segmentazione delle bande di frequenza, permette una cancellazione del rumore più precisa su diverse bande di frequenza. Tutte queste funzioni unite alla capacità di ridurre il rumore del vento, le rendono ancora una volta il gold standard per quanto riguarda la pura conversazione telefonica (insieme software denominato Pure Voice).

Per quanto riguarda la durata della batteria (55 mAh per cuffia, 510 mAh custodia), gli auricolari da soli offrono circa 4 ore di riproduzione con ANC attivo e fino a 6 ore con l’ANC disattivato. Considerando la custodia, la durata si estende a 20 ore con l’ANC attivo e 29 ore con l’ANC off. C’è il supporto alla ricarica wireless ed anche rapida via USB-C, bastano solo 40 minuti per una carica completa.

Huawei FreeBuds Pro 3 conclusioni

Le Huawei FreeBuds Pro 3 sono delle ottime cuffie true wireless a cui c’è ben poco da dire. Dal punto di vista tecnico sono completissime, costruite in maniera maniacale con resistenza ai liquidi per chi vuole farci delle sessioni di allenamento, c’è la ricarica wireless comodissima ed un design moderno, elegante e sinuoso.

Sono delle cuffiette adatte un po’ a tutto grazie ad un hardware assistito da un software molto potente, sono eccellenti per la produttività personale, le migliori per quanto riguarda la semplice conversazione telefonica. Ai massimi livelli anche per l’ascolto di musica con la cancellazione del rumore che isola bene, i nuovi driver restituiscono una bella dinamica, una bella risposta ad ogni tipo di frequenza senza particolari latenze.

Huawei FreeBuds Pro 3 sono disponibili in Italia da oggi al prezzo di 199 Euro, un prezzo di listino certamente più basso rispetto alle top del mercato ma che le pone, in ogni caso, in diretta concorrenza. Loro questa concorrenza la combattono per bene perché, fino al 13 novembre, aggiungendo soli 19,90 Euro all’acquisto di Huawei FreeBuds Pro 3 si potrà ottenere anche la Huawei Band 8. Una combo veramente interessante per un prodotto che ormai da anni si ritaglia sempre il suo spazio in un mercato competitivo come non mai.