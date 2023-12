Le offerte del Samsung Shop sono l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti tech a prezzo ridotto durante il periodo di shopping pre-natalizio. Non ci sono solo smartphone e tablet: sul Samsung Shop, infatti, sono in offerta anche vari TV oltre a monitor, notebook e elettrodomestici. Grazie a una serie di codici sconto, infatti, è possibile ottenere un risparmio extra scegliendo di acquistare sullo store della casa coreana. La promozione è valida fino al prossimo 9 di gennaio. Vediamo i dettagli completi delle offerte disponibili sullo store Samsung.

Continuano le offerte di Natale sul Samsung Shop

Per acquisti a prezzo scontato sul Samsung Shop è possibile utilizzare i seguenti codici promozioni:

MONITOR – permette di ottenere fino al 15% di sconto aggiuntivo su una selezione di monitor Samsung

– permette di ottenere di sconto aggiuntivo su una PROMOTV – permette di ottenere fino al 15% di sconto aggiuntivo su una selezione di Smart TV Samsung

– permette di ottenere di sconto aggiuntivo su una CASASAMSUNG – permette di ottenere fino al 20% di sconto aggiuntivo su una selezione di elettrodomestici Samsung

– permette di ottenere di sconto aggiuntivo su una GALAXY4U – permette di ottenere fino al 30% di sconto aggiuntivo sui prodotti “mobile” di Samsung; oltre a smartphone e tablet, questo codice consente acquisti a prezzo scontato anche per i Galaxy Watch, le Galaxy Buds e i notebook della gamma Galaxy Book; per accedere alle offerte è possibile consultare questa sezione del Samsung Shop; c’è anche la possibilità di ottenere un extra sconto del 5% semplicemente con il log-in al programma Samsung Members

Gli acquisti sul Samsung Shop possono essere dilazionati in modo molto semplice. Su tutti i prodotti è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal oppure con Klarna. C’è anche la possibilità di pagare fino a 12 rate con PagoDIL. Come terza opzione, inoltre, c’è l’acquisto con finanziamento a tasso zero e prima rata a 60 giorni. Da notare, inoltre, che continua la promozione relativa agli acquisti in bundle: con un bundle di 2 prodotti si riceve il 15% sul totale del carrello mentre con 3 prodotti si arriva al 20%.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di questo periodo di Natale è possibile consultare il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è ora disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.

