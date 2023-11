NVIDIA conferma il proprio impegno nonché la propria leadership nel settore delle GPU e dei sistemi destinati all’Intelligenza Artificiale con l’annuncio della piattaforma HGX H200, un vero mostro di potenza che promette prestazioni senza precedenti per rivoluzionare sistemi e supercomputer realizzati per l’Intelligenza Artificiale Generativa e più in generale rivolti ad ambiti come l’High Performance Computing (vedi HPC).

NVIDIA HGX H200, che arrvierà molto presto, può contare su una delle GPU, o meglio Tensor Core GPU, più potenti mai viste finora; si tratta del Superchip NVIDIA H200, una soluzione basata su architettura NVIDIA Grace Hopper ulteriormente “pompata” che prevede una dotazione a dir poco impressionante di memoria HBM3E e una larghezza di banda altrettanto sorprendente che, secondo NVIDIA, riesce a garantire prestazioni mai viste sui carichi AI più complessi.

NVIDIA HGX H200 è un mostro di potenza, arriverà nel 2024

NVIDIA Grace Hopper H200 non è una novità, l’azienda ne aveva già parlato lo scorso agosto, snocciolando i dati di questa impressionante GPU, se così possiamo chiamarla. Questa soluzione mira ad alzare l’asticella prestazionale grazie a un netto incremento della capacità della memoria HBM3E che passa da 96 GB dell’attuale generazione a ben 141 GB, un aumento quindi del 50% che cammina di pari passo alla larghezza di banda che invece cresce di 3,5 volte per toccare punte di 5 TB/s. Il resto delle caratteristiche del sistema prevede una CPU dotata di 72 Core ARM Neoverse V2 e 480 GB di memoria LPDDR5X capaci a loro volta di garantire una larghezza di banda pari a 512 GB/s.

Rimanendo in tema, NVIDIA ha annunciato anche che il nuovo supercomputer “europeo” JUPITER destinato alle simulazioni AI in campo scientifico, utilizzerà un Booster Module che integra l’incredibile numero di 23.752 NVIDIA GH200. La potenza di questo sistema sarà a dir poco notevole, garantendo 93 EXAFLOPS nei calcoli a bassa precisione legati all’AI, con prestazioni in ambito HPC che invece toccano quota 1 EXAFLOPS; non a caso JUPITER, realizzato per il Centro Ricerche Jülich in Germania, sarà il primo supercomputer exascale europeo, il tutto a detta di NVIDIA anche con un occhio all’efficienza visti i “soli” 18,2 megawatt che richiederebbe per garantire tali performance.

