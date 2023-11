Prendono il via le offerte Boost your Xmas di NVIDIA. Grazie alla collaborazione con alcuni store partner, come Amazon, Unieuro e MediaWorld, infatti, NVIDIA lancia oggi le sue offerte per il Natale 2023. A disposizione dei videogiocatori ci sono diverse schede grafiche oltre che notebook da gaming e computer desktop, con schede RTX integrate, da comprare a prezzo scontato e, quindi, da regalare o regalarsi a Natale. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli in merito alle offerte lanciate da NVIDIA.

Partono le offerte di Natale di NVIDIA

La nuova serie di offerte NVIDIA per il Natale 2023 mette a disposizione degli utenti delle schede grafiche RTX a prezzo scontato, da comprare per completare il proprio PC da gaming. Ci sono, però, anche notebook RTX e PC desktop con RTX già pronti all’uso, da comprare a prezzo scontato.

Qui di seguito trovate l’elenco completo delle offerte:

Schede grafiche

Notebook da gaming

Computer

AK Rig – Pc Gaming – Starter – Intel i3 13100 e RTX 4060 in offerta a 1.249 euro da AK Informatica

in offerta a 1.249 euro da AK Informatica AK Kit Dragon Mid – PC AK Rig Forged Intel i3 13100 e RTX 4060 in offerta a 1.499 euro da AK Informatica

in offerta a 1.499 euro da AK Informatica MGAMER DESKTOP VANGUARD – Intel i5 12400F e RTX 4060 Ti in offerta a 1.699 euro da MediaWorld

in offerta a da AK Rig – Pc Gaming – Ember – Intel i5 13400 e RTX 4070 in offerta a 1.849 euro da AK Informatica

in offerta a 1.849 euro da AK Informatica AK Rig – Pc Gaming – HellFire – Intel i7 14700K e RTX 4070Ti in offerta a 2.599 euro da AK Informatica

in offerta a 2.599 euro da AK Informatica Corsair Gaming Rig DOMINION, i7-14700K e RTX 4070Ti in offerta a 3.399 euro da Drako.it

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di questo periodo di Natale è possibile consultare il nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.

Offerte per categoria