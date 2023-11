La nuova modalità compatta dell’App Xbox per PC Windows, pensata per facilitare l’utilizzo dell’applicazione sulle console portatili con sistema operativo Windows, è finalmente disponibile: l’aggiornamento che la include — insieme ad altre novità — è stato appena annunciato dal colosso americano direttamente sul blog Xbox Wire.

Del resto, il produttore stava portando avanti i test per introdurre questa nuova modalità già da diverse settimane; dunque i tempi sembrano già maturi per metterla a disposizione degli utenti. Il cambiamento di maggiore impatto di questa nuova modalità consiste nel ridimensionamento della classica barra laterale: previa attivazione della modalità compatta tramite il toggle apposito, vengono mostrate solo le icone delle sezioni, in luogo dei nomi per esteso (Game Pass, My Library, Cloud Gaming e Store).

Questa nuova modalità dovrebbe essere perfetta per le sempre più popolari console da gioco portatili con sistema operativo Windows, tra cui ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go. In sede di annuncio, Microsoft ha parlato di lavori in corso proprio con ASUS e altri partner per garantire il corretto funzionamento della modalità compatta e per averla attiva per impostazione predefinita sulle console portatili.

Le novità dell’aggiornamento di novembre 2023 per l’App Xbox per PC Windows non si fermano qui: il produttore ha annunciato la possibilità di tenere d’occhio le notifiche non lette tramite il menu dedicato dell’applicazione. Inoltre, per venire incontro alle richieste di supporto da parte degli utenti, è stato aggiunto il nuovo Gaming Services Repair Tool, uno strumento dedicato alla risoluzione di problemi legati ai servizi di gioco o a contenuti mancanti al lancio dell’app Xbox per PC: per accedere a questo strumento, basta cliccare sull’icona del proprio profilo e poi selezionare la voce Supporto.

Infine, l’aggiornamento include il supporto alla lingua giapponese per le tastiere sia fisiche che virtuali. Per maggiori dettagli sulla versione 2311.1001.7.0 dell’app Xbox per PC Windows — rilasciata ufficialmente il 27 novembre 2023 —, potete visitare questo link.

