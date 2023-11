Annunciati lo scorso mese di ottobre, i processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000 sono senza dubbio le soluzioni più potenti e avanzate che possiamo attualmente reperire sul mercato, non solo per quanto concerne il segmento professionale, ma anche se guardiamo alla fascia workstation e al settore HEDT (High-End Desktop), ambito dove AMD sta spingendo molto in queste ultime settimane visti i numerosi record fatti segnare da vari overclocker (e partner) sparsi per il globo. L’ultimo in ordine d’arrivo è quello ottenuto dal noto overclocker ELMOR che, con un sistema di dissipazione non propriamente ordinario, ha spazzato via tutti i record nel famoso benchmark di rendering Cinebench R23. Il risultato in termini prestazionali è a dir poco mostruoso, ma viaggia di pari passo a consumi mai visti prima su un chip AMD di questo livello.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX è un mostro, tocca un picco di quasi 1.600 watt

Come anticipato sopra, nelle ultime settimane AMD ha spinto molto per pubblicizzare le doti di overclock dei nuovi Ryzen Threadripper 7000, disponibili nelle varianti PRO WX (workstation) e nei modelli “consumer” (se così si può dire) Threadripper 7000X. Il protagonista della vicenda è il top di gamma Ryzen Threadripper PRO 7995WX, CPU da 96 core Zen4 che nei test condotti dall’azienda aveva già raggiunto l’incredibile risultato di 184.028 punti nel Cinebench R23.

Un record che però è durato poco visto che alcuni dei migliori overclocker del mondo hanno unito le forze per portare al limite la nuova piattaforma AMD, possiamo dire con successo. Per l’occasione hanno collaborato ELMOR, Shamino e Der8auer per una sessione con raffreddamento ad azoto liquido, abbinando la CPU AMD a una scheda madre ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI con 64 GB di RAM DDR5.

Il risultato è a dir poco mostruoso. Il Ryzen Threadripper PRO 7995WX è stato spinto a quota 6.000 MHz, raggiungendo lo stratosferico punteggio di 201.501 punti; per avere un termine di paragone, un Core i9-14900K settato a dovere riesce a toccare i 41.000-42.000 punti a default. Il nuovo record mondiale supera del 52% quello precedente fatto segnare dall’Intel Xeon W9-3495X, il tutto con consumi leggermente inferiori ma che rimangono proibitivi: 1.580 watt di picco sotto massimo carico, contro i circa 1.880 watt dello Xeon W9-3495X.

Scheda tecnica AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX

Architettura CPU Zen4

Nodo produttivo TSMC a 5 nm

96 Core e 192 Thread

Frequenza base 2,5 GHz

Frequenza Boost 5,1 GHz

Memorie DDR5 ECC RDIMM (max 2 TB)

Velocità memoria DDR5 5.200 MT/s

Controller memoria a 8 Canali

Supporta 128 linee PCI-E 5.0

TDP 350 watt

Gli AMD Ryzen Threadripper serie 7000, o meglio una parte dei modelli annunciati, hanno debuttato ufficialmente lo scorso 21 novembre; prima di fare qualsiasi ipotesi o sognare a occhi aperti però, vi ricordiamo che il modello flagship Ryzen Threadripper PRO 7995WX costa la bellezza di 9.999 dollari.

