Continua il programma di rinnovamento della gamma di processori Intel: l’azienda intende rafforzare la sua posizione sul mercato e, in attesa dell’arrivo della quattordicesima generazione di processori Intel Core, ha rilasciato in queste ore un importante aggiornamento in merito allo stato della gamma Intel Xeon. La nuova generazione di soluzioni per server porterà al debutto le architetture Performance ed Efficient per offrire una gamma di opzioni ancora più ricca per i clienti.

Intel svela la generazione futura di processori Xeon

In occasione dell’evento Hot Chips, Intel ha fornito un importante aggiornamento sulla linea di prodotti Intel Xeon di nuova generazione, in arrivo con un’architettura innovativa. L’azienda si prepara ad affiancare alla consolidata architettura Performance Core anche la nuova architettura Efficient Core. I nomi in codice dei nuovi prodotti in arrivo saranno Sierra Forest e Granite Rapids.

La nuova piattaforma Intel Xeon utilizzerà SoC modulari, garantendo maggiore scalabilità e flessibilità, con la possibilità di proporre soluzioni in grado di adattarsi alle differenti esigenze aziendali, con focus su applicazioni AI, cloud e aziendali. La nuova generazione di Xeon propone, quindi, due diverse soluzioni compatibili con socket per semplicità e intercambiabilità per qualsiasi carico di lavoro.

Le proposte Sierra Forrest con E-Core garantiscono la migliore densità di prestazioni energetiche della categoria, con vantaggi particolari per i carichi di lavoro cloud-native e hypescale. I Granite Rapids con P-Core sono realizzati con l’obiettivo di offrire costi di esercizio minimi anche per carici di lavoro high-core sensibili e per carichi di lavoro di elaborazione generici.

Gli E-Core promettono rack density di 2,5 superiore e prestazioni per Watt fino a 2,4 volte più elevate. Le nuove soluzioni Xeon con P-Core, invece, hanno prestazioni di 2-3 volte superiori per carici di lavoro AI misti, rispetto alla quarta generazione di Xeon, con una scalabilità da uno a otto socket.

La roadmap di Intel per i suoi processori per data center è oramai definita: Entro la fine del quarto trimestre del 2023 è previsto il lancio dei processori Xeon di quinta generazione, gli Emerald Rapids. Successivamente, nel corso della prima metà del 2024, arriveranno i nuovi E-Core Sierra Forest a cui seguiranno i P-Core Granite Rapids.

Lisa Spelman, Intel corporate vice president e general manager, Xeon Products and Solutions Group, commenta così le novità in arrivo da Intel: “Stiamo vivendo un momento importante per la roadmap di Xeon, sia per la consegna del milionesimo Xeon di quarta generazione, sia per il lancio nel quarto trimestre 2023 della quinta generazione (nome in codice Rapids). Il nostro portfolio di prodotti per data center del 2024 rappresenterà un punto di forza per il settore”.

