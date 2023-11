Nato come lettore multimediale per lo streaming, Amazon Fire TV Cube è stato convertito in un dispositivo da lavoro per lo smart working, per fornire sicurezza e ridurre i costi tecnologici in ambiti aziendali. Amazon Web Services, l’azienda statunitense che fornisce servizi di proprietà di Amazon, ha infatti presentato un nuovo thin client (cioè un computer che opera come client affidandosi a un server centrale per eseguire app e servizi) basato proprio su Fire TV Cube, adattato per fornire ai clienti di AWS un dispositivo semplice ed economico utile per lavorare da remoto.

Amazon Fire TV Cube convertito in un thin client per lavorare da casa

Presentato poco più di un anno fa, Fire TV Cube di terza generazione è il lettore multimediale per lo streaming più avanzato di Amazon. Monta un processore octa core, integra la tecnologia Wi-Fi 6E, 2 GB di memoria, 16 GB di spazio di archiviazione, le funzioni smart di Alexa e una buona dotazione di porte, grazie alle quali è stato possibile convertirlo in un thin client denominato Amazon WorkSpaces Thin Client.

Invece di connettersi al sistema di intrattenimento, Amazon ha usato le porte USB e HDMI di Fire TV Cube per collegare le periferiche necessarie per la produttività e il lavoro, dispositivo che è stato tuttavia riprogettato internamente per far sì che i clienti AWS potessero utilizzarlo come dispositivo per lavorare da remoto, per accedere ai desktop virtuali, alle applicazioni e ai software nel cloud.

È la prima volta che Amazon Web Services ha adattato un dispositivo di elettronica di consumo in un prodotto hardware per i suoi clienti. Alla base c’è la volontà di risparmiare offrendo alle aziende un prodotto poco costoso proprio grazie al fatto che non è stato necessario progettare e costruire nuovo hardware, ma solo “creare uno stack software completamente nuovo, visto che l’hardware di Amazon Fire TV Cube fornisce già tutte le risorse necessarie ai clienti per accedere ai proprio desktop virtuali basati su cloud” ha detto Melissa Stein, direttrice del reparto prodotti End User Computing di AWS.

Amazon WorkSpaces Thin Client è in vendita tramite Amazon Business a partire da 195 dollari, un prezzo di poco superiore al listino di Amazon Fire TV Cube (159,99 euro), ma inferiore di molto rispetto ai dispositivi che la maggior parte dei dispositivi che i clienti usano per accedere ai desktop virtuali dei servizi AWS, portatili o computer desktop i cui prezzi oscillano in media fra i 600 e i 1200 euro. Questo, sottolinea Amazon, permette di risparmiare notevolmente su larga scala, rendendo la distribuzione e l’uso di desktop virtuali più semplice ed economica.

“La semplicità è la chiave. Da una parte i capi IT possono gestire facilmente il parco dispositivi dell’intera organizzazione, e dall’altra i dipendenti hanno modo di essere operativi in pochi minuti, rispetto all’utilizzo di laptop e computer desktop tradizionali” ha detto Stein. Qui trovate maggiori informazioni sulla conversione di Fire TV Cube e sulla nascita e lo sviluppo di Amazon WorksSpaces Thin Client.

Leggi anche: le nuove Fire TV Stick 4K e 4K Max, con Wi-Fi 6E e modalità ambiente e Amazon aggiorna Alexa con l’IA e lancia nuovi Echo, Fire TV Stick, Ring ed eero