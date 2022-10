Fire TV Cube di terza generazione è disponibile all’acquisto da oggi su Amazon. Il nuovo componente della famiglia è stato presentato ufficialmente alla fine del mese scorso, e dopo qualche settimana di preordine fa il suo debutto ufficiale a un prezzo un po’ più alto del suo predecessore.

Il nuovo Fire TV Cube è acquistabile su Amazon da oggi: prezzo e disponibilità

La nuova generazione di Fire TV Cube, la terza, è il 20% più potente rispetto a quella precedente grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz. Il lettore multimediale offre ora il supporto al Wi-Fi 6E per uno streaming più fluido ed efficiente, ma anche ingressi aggiuntivi per il collegamento di altri dispositivi e la possibilità di controllarli con la voce.

Basta pronunciare frasi come “Alexa, accendi la TV” o “Alexa, apri Prime Video” per guardare i propri programmi preferiti, accedere alle app e tanto altro. Fire TV Cube è l’unico della gamma a disporre di un ingresso HDMI integrato, grazie al quale si può collegare un decoder via cavo compatibile e controllare la TV con Alexa o con il telecomando vocale Alexa di Fire TV, ma anche collegare la console da gaming.

Il Wi-Fi 6E con tecnologia tri-band offre velocità più elevate, una minore latenza e una maggiore capacità di banda per uno streaming migliore su tutta la linea. La porta USB aggiuntiva permette inoltre di collegare eventuali webcam compatibili per effettuare videochiamate tramite Alexa Communication: è sufficiente pronunciare frasi come “Alexa, chiama mamma” per entrare in contatto con famiglia o amici sfruttando uno schermo più grande del solito.

Il nuovo Fire TV Cube è stato progettato pensando anche alla sostenibilità: il 30% della plastica impiegata proviene da plastica riciclata post-consumo, e l’intero imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Quando il dispositivo non è in uso è in grado di entrare autonomamente in modalità Risparmio energetico.

Fire TV Cube di terza generazione è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 159,99 euro, cifra che può essere dilazionata in 5 rate da 32 euro dagli utenti selezionati. Al momento non ci sono problemi di disponibilità e la consegna è prevista anche in un solo giorno per gli abbonati Amazon Prime.

Acquista il nuovo Fire TV Cube su Amazon

