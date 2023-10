Svelate il mese scorso insieme a vari altri prodotti, a partire da oggi, 18 ottobre 2023, è possibile acquistare su Amazon le nuove Fire TV Stick 4K e 4K Max. Fra le principali novità di questa seconda generazione di lettori multimediali per lo streaming, ci sono il supporto al Wi-Fi 6 e 6E, la modalità ambiente e processori aggiornati, a garanzia di prestazioni migliori.

Prezzi e caratteristiche principali delle nuove Fire TV Stick 4K e 4K Max

Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione

La più costosa delle due (di poco, perché costa 10 euro in più) è Fire TV Stick 4K Max, lettore che integra un processore quad core da 2.0 GHz aggiornato che lo rende il dispositivo di Amazon per lo streaming più potente e smart. È inoltre la prima a includere il supporto per la connettività Wi-Fi 6E, fattore che migliora la fruizione dei contenuti perché garantisce latenze inferiori, meno interferenze con altri dispositivi connessi al Wi-Fi e velocità superiori.

Ci sono poi 16 GB di memoria per l’archiviazione, il supporto al 4K Ultra HD e per i formati Dolby Vision, HDR e HDR10+, oltre all’audio spaziale Dolby Atmos. Nuovo anche il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, con pulsanti dedicati ai canali e un tasto “Recenti” per accedere rapidamente all’ultima app o al canale usato.

Per quanto riguarda invece il software, la nuova Fire TV Stick 4K Max, come anticipato, vanta la modalità ambiente, una funzione che rende il televisore a cui viene collegato una sorta di display intelligente. Si può usare ad esempio per vedere alcune informazioni utili relative a calendari e promemoria, controllare i dispositivi della smart home, riprodurre contenuti audio da servizi come Spotify e Amazon Music, o ancora, visualizzare delle opere d’arte a schermo, attingendo alle oltre 2.000 presenti gratuitamente nel catalogo incluso, (provengono da istituzioni importanti come il Museo d’Orsay di Parigi, il Museo del Prado di Madrid e la Galleria d’Arte Moderna di Firenze).

Nuova Fire TV Stick 4K di seconda generazione

Si tratta di una funzione esclusiva di quest’ultima, che non è pertanto presente sulla nuova Fire TV Stick 4K, dispositivo di seconda generazione che può contare su un processore quad core da 1,7 GHz aggiornato che promette prestazioni migliori del 30% rispetto alla versione precedente, secondo quanto dichiara Amazon.

Per il resto, sottolineiamo la presenza del Wi-Fi 6, dei formati Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+, Dolby Atmos e della funzione Home Theater che permette di collegare i dispositivi Amazon Echo compatibili per riprodurre il suono dei contenuti da più altoparlanti. Da segnalare anche l’utilizzo di materiali sostenibili e riciclati, sia per la realizzazione dei dispositivi stessi che per l’imballaggio.

I prezzi e dove acquistarle

La nuova Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione costa 79,99 euro, 69,99 euro la Fire TV Stick 4K. Come anticipato, entrambe sono disponibili su Amazon da oggi; le potete acquistare dai link seguenti:

