Oggi, lunedì 27 novembre 2023, è il Cyber Monday, giorno di sconti che chiude il periodo di offerte di Amazon iniziato ormai 11 giorni fa. E visto che sono le ultime ore utili per approfittare degli sconti della Settimana del Black Friday, in questo articolo trovate una serie di prodotti tech ancora disponibili in offerta a ottimi prezzi. Dai notebook agli smartwatch, dai componenti per PC ai dispositivi smart home, passando per cuffie, TV, sportwatch e altro ancora. Ecco tutto.

Le offerte tech del Cyber Monday 2023 di Amazon

L’ultima occasione per approfittare delle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon è oggi, giorno del Cyber Monday che chiude gli sconti di fine novembre, seppur con un bel po’ di sconti interessanti da considerare. Qui abbiamo selezionato le offerte tech più allettanti, quelle della maggior parte delle categorie di cui ci occupiamo, per un regalo o per un acquisto dell’ultim’ora prima che i prezzi salgano di nuovo.

Smartwatch e sportwatch in offerta per il Cyber Monday

iPhone, iPad e accessori Apple in offerta per il Cyber Monday

Cuffie in offerta per il Cyber Monday

TV in offerta per il Cyber Monday

Notebook, periferiche e componenti PC in offerta per il Cyber Monday

Dispositivi smart home (e di Amazon) in offerta per il Cyber Monday

Questi erano solo alcuni dei prodotti tech in offerta su Amazon fino alle ore 23:59 di oggi, lunedì 27 novembre, giorno del Cyber Monday che va a chiudere questo periodo di offerte. Prima di lasciarvi al link in cui trovare tutti i prodotti in offerta, vi ricordiamo che termina stasera anche la promozione di Amazon Seconda mano con lo sconto extra del 30% e l’offerta sui film disponibili in noleggio su Amazon Prime Video. Tenete conto anche che c’è la possibilità di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratis, periodo esteso rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma, oltre alla garanzia di rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati fino a oggi, 27 novembre 2023, si abbassino ulteriormente su Amazon prima delle 23:59 del 4 dicembre (qui per maggiori informazioni).

Tutti i prodotti in offerta per il Cyber Monday di Amazon (fino a oggi, 27 novembre 2023)

