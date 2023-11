Il Cyber Monday è alle porte, domani 27 novembre 2023 sarà il giorno di chiusura della settimana del Black Friday, che quest’anno è iniziata il 17 novembre. E proprio per questa occasione Amazon e MediaWorld hanno fatto partire alcune promozioni interessanti che riguardano i nuovi iPhone 15, stiamo parlando di iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Vediamo i dettagli e il risparmio.

iPhone 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, peculiarità

Prima di entrare nel dettaglio delle offerte, è utile conoscere le caratteristiche salienti di questi dispositivi. Si tratta degli ultimi melafonini, presentati a settembre 2023, concentrati di tecnologia sotto alcuni aspetti superiori a tutta la concorrenza sul mercato, come ad esempio dal punto di vista delle prestazioni su cui ancora oggi sono imbattuti.

iPhone 15 Plus è il modello più grande di iPhone 15. Questi sono i due smartphone più adatti a chi non è alla ricerca della potenza spasmodica o del miglior comparto fotografico per professionisti bensì per chi vuole uno smartphone che sappia fare tutto bene. Quest’anno, rispetto ai modelli precedenti, Apple li ha aggiornati su tutti gli aspetti come ad esempio l’implementazione della Dynamic Island al posto del notch. Nuovo processore, Apple A16 Bionic, nuovo display da 6,7” (che però rimane a 60 Hz di refresh rate) e nuova fotocamera principale da 48 mpx.

iPhone 15 Pro invece è lo smartphone più compatto e più potente a portfolio di Apple. Il suo display di altissima qualità è da 6.1 pollici con ProMotion (ovvero fino a 120 Hz di refresh rate), è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, con un terzo sensore fotografico zoom con ingrandimento 3x, e del nuovo processore Apple A17 Pro con processo produttivo a 3nm, il più potente sul mercato.

iPhone 15 Pro Max è la versione più grande di iPhone 15 Pro. Condivide molte specifiche con il modelle precedente a parte quelle influenzate dalle dimensioni ovvero: display da 6.7 pollici, più batteria e un peso maggiore, seppur molto più contenuto rispetto al modello iPhone 14 Pro Max di ben 20 grammi in meno (ovvero 223 grammi).

Caratteristica da non sottovalutare infatti, riferendoci ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, è l’utilizzo di alluminio e titanio per la costruzione andando a ridurre drasticamente il peso dei due prodotti, ora a livelli più maneggevoli.

Fino a 190 euro di sconto sui nuovi iPhone 15

Passiamo dunque alle offerte:

Queste offerte si aggiungono a quelle già esistenti come iPhone 15 nella versione da 256GB.

Che siate amanti della fotografia, della tecnologia o semplicemente alla ricerca di uno dei migliori smartphone sul mercato, queste offerte meritano senza dubbio la vostra attenzione.