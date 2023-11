Sono partite oggi, venerdì 17 novembre 2023 le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon. Ma oltre ai prodotti, di cui trovate un sacco di selezioni sia qui su tuttotech.net che su tuttoandroid.net, gli sconti riguardano anche i servizi di Amazon, ad esempio i 60 giorni di Audible e i 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. A questi si aggiunge anche Amazon Prime Video, il servizio di streaming on demand che mette a disposizione dei suoi clienti un’offerta niente male che permette di risparmiare fino al 50% sul noleggio dei film disponibili in piattaforma. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

I film di Prime Video costano la metà con l’offerta Black Friday di Amazon

Terminata la precedente promozione disponibile per pochi giorni il mese scorso, Amazon torna a scontare i film a noleggio di Prime Video, lanciando una promozione niente male disponibile per la Settimana del Black Friday 2023, in vigore da oggi, fino al 27 novembre 2023, giorno del Cyber Monday che chiuderà questo periodo di sconti pre-natalizi.

L’offerta in questione, come anticipato, consente di risparmiare fino al 50% sul noleggio dei film presenti nel catalogo del servizio di streaming di Amazon, su quei contenuti che, pertanto, non sono inclusi con l’abbonamento Prime, servizio che ricordiamo includere la visione di buona parte di film, show e serie TV presenti su Prime Video (per sottoscrivere Amazon Prime clicca qui, è gratis per i primi 30 giorni).

Maggiori informazioni su questa promozione di Amazon, sul catalogo dei film coinvolti e sull’entità dei singoli sconti sono reperibili direttamente nelle app e nella versione web di Amazon Prime Video.

