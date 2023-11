Dopo averci deliziato con numerosi sconti durante tutto il periodo del Black Friday, Unieuro torna con l’ultima serie di sconti dedicata questa volta al Cyber Monday, l’evento che va idealmente a chiudere questo lungo periodo di promozioni prima della full-immersion delle offerte natalizie e di fine anno.

La nota catena di elettronica di consumo ripropone una iniziativa già andata in seca una decina di giorni fa. In sostanza propone un extra sconto del 22% su tantissimi prodotti, ma solo su una spesa minima di 199 euro. L’iniziativa rispecchia di fatto quella che ha dato il via agli sconti delle ultime settimane, con lo sconto che viene applicato direttamente nel carrello e valido solo per i prodotti consegnati a domicilio. Niente sconto quindi nei punti vendita o per chi acquista online e richiede la consegna in negozio.

Come sempre sono previste delle esclusioni, prodotti sui quali lo sconto non viene applicato, indipendentemente dal suo valore. Restano quindi fuori dalla promo i prodotti presenti nell’attuale volantino, gli speciali e altre promozioni in corso, le console da gioco e i relativi titoli, i controller PS5 Dualsense, le linee iPhone, AirPods, Appel Watch, iPad e tutti i computer a marchio Apple, l’aspirapolvere cordless Dyson V15 DETECTSUBMAR, la macchin del caffè DeLonghi Rivelia e Smeg linea 50’s style.

Detto questo andiamo a scoprire alcune delle promozioni di questa iniziativa, per l’elenco completo (che include oltre 1.500 prodotti) potete utilizzare il link a fine articolo.

