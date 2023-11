È appena terminata la precedente promozione che prevedeva uno sconto del 20% su una selezione di prodotti in vendita nel reparto Amazon Seconda mano (ex Warehouse), l’offerta ritorna ancor più allettante benché più breve in occasione della parte conclusiva della Settimana del Black Friday. In vista dell’evento clou del Black Friday, Amazon lancia infatti lo sconto extra del 30% su una selezione di prodotti resi rendendo ancora più convenienti tutti i prodotti selezionati dell’area Seconda Mano di Amazon. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amazon sconta del 30% i prodotti Seconda mano (Warehouse)

Cosa sono i prodotti Amazon Seconda mano

Amazon Seconda mano è la sezione dello store Amazon.it in cui ci sono i prodotti resi, usati e in condizioni pari al nuovo, offerti a prezzi ribassati a seconda dello stato in cui si trovano. Sono ovviamente tutti funzionanti, ma Amazon ne specifica meglio le condizioni tramite quattro etichette: condizioni accettabili, buone, ottime e come nuovi; qui sono reperibili maggiori dettagli sullo stato dei prodotti di Amazon Seconda mano. Qualsiasi siano le condizioni di questi ultimi, è bene sapere che sono tutti coperti dalla garanzia legale di Amazon che consente fra l’altro di usufruire del reso (per maggiori dettagli sulle politiche di reso di Amazon, qui trovate maggiori informazioni).

Prodotti scontati Amazon Seconda mano del 30%

La nuova promozione di Amazon è legata alla seconda parte della Settimana del Black Friday, e per questo disponibile da oggi, 23 novembre , fino alle ore 23:59 di lunedì 27 novembre, giorno in cui si celebra il Cyber Monday, promozione che prevede uno sconto del 30% extra su una selezione di prodotti in vendita nel reparto Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato è visibile automaticamente al checkout dopo aver selezionato l’indirizzo di spedizione.

Come al solito, le scorte dei prodotti sono particolarmente limitate e i prezzi legati alle singole versioni disponibili, ragion per cui vi lasciamo direttamente al link con la pagina dedicata alla nuova promozione di Amazon Seconda mano dove trovate tutti i prodotti in offerta scontati del 30% in questi due giorni.

