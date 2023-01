Il 2023 è iniziato con il piede giusto per Sony, che sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la precedente crisi di scorte della sua console di videogiochi. Questo ritrovato entusiasmo fa sì che siano sempre di più le persone a interessarsi riguardo a dove comprare la PS5, senza più stare lì a chiedersi invece dove trovarla. Può sembrare un dettaglio di poco conto, in realtà tra comprare e trovare c’è una bella differenza.

Per guidarti all’acquisto della PlayStation 5, abbiamo pensato di preparare un breve ma esaustivo approfondimento, in cui ti illustriamo quali sono gli store online più sicuri dove comprare PS5 al prezzo giusto. Per ogni negozio ti condividiamo anche il link che rimanda alla pagina dedicata alle offerte della console, con o senza bundle.

Hai già preso carta e penna? Bene, possiamo allora iniziare subito. Partiamo.

Dove comprare al miglior prezzo la PlayStation 5

Ecco la lista dei siti dove comprare la PlayStation 5 al miglior prezzo online, con la possibilità di scegliere anche il pagamento a rate e il ritiro gratuito in negozio.

Amazon

Su Amazon è possibile acquistare la PlayStation 5 con o senza bundle e godere della spedizione gratuita se si è abbonati a Prime. Sia che sia in vendita con un videogioco o senza, verifica che l’articolo sia venduto e spedito da Amazon: per la PS5 senza bundle il prezzo di riferimento è 549,99 euro, mentre con il bundle ad esempio di FIFA 23 + FUT VCH sale a 619 euro.

Ecco i link per comprare la PS5 su Amazon:

Importante: devi usare questi esatti link per collegarti alle pagine delle varie offerte. Se vedi che il prezzo di vendita è più alto di quello che in realtà dovrebbe essere, significa che non è disponibile venduta da Amazon. Quando tornerà in stock, potrai completare l’acquisto con il prezzo di Amazon, cioè 549,99 euro senza bundle e 619 euro in bundle.

Comet

Un altro sito sicuro dove puoi comprare la PlayStation 5 è Comet, celebre portale appartenente al Gruppo Comet che vanta numerosi punti vendita nelle regioni del Centro e Nord Italia. Comet offre il reso gratuito fino a 14 giorni, oltre alla garanzia di 24 mesi con possibilità di estenderla ulteriormente. Tra le carte accettate per il pagamento si annoverano quelle appartenenti ai circuiti Visa, Mastercard, Visa Elecron e Maestro, in aggiunta alla carta prepagata PostePay.

Puoi acquistare la PS5 su Comet a questo indirizzo.

eBay

Lo store di eBay è uno dei migliori siti dove comprare la PS5 a poco prezzo, grazie alla presenza di rivenditori indipendenti e alle tante offerte disponibili ogni giorno. Come per qualsiasi altro acquisto effettuato su questo portale, ti invitiamo a verificare i feedback del venditore e quelle che potremmo definire “regole d’ingaggio”, ossia le modalità di pagamento accettate, se è possibile restituire il prodotto (e se sì entro quanto), se si beneficia della garanzia cliente eBay (con la quale si ha diritto al rimborso qualora non si riceva l’oggetto ordinato), nonché le recensioni degli altri utenti che hanno acquistato l’articolo prima di te.

Per visualizzare le offerte di eBay per la PS5 collegati a questa pagina.

ePRICE

PS5 è in vendita anche su ePRICE, sito leader dell’e-commerce italiano. Sono disponibili varie offerte, con o senza bundle, e tra queste è disponibile anche la PlayStation 5 Digital Edition. Come su eBay, ti suggeriamo di verificare le offerte sotto il tab “Suggeriti” e di controllare sia le recensioni degli altri utenti che il profilo del venditore, oltre alle modalità di pagamento. Uno dei principali punti di forza dell’e-commerce è la possibilità di poter acquistare la PS5 anche a rate con carta di credito, debito o PostePay.

Per controllare la disponibilità visita questa pagina.

Euronics

Proseguiamo l’elenco dei migliori siti dove trovare la PS5 con Euronics, noto gruppo europeo di grande distribuzione specializzato nella vendita di elettronica di consumo. In questo caso l’unico rivenditore è appunto Euronics. Ecco alcune offerte sulla PS5 disponibili sul sito euronics.it:

Su Euronics puoi comprare la PS5 in tre comode rate senza interessi con Klarna, società fintech svedese, così da dilazionare il pagamento anziché pagare tutto in un’unica soluzione. Volendo, puoi anche scegliere di prenotare la P5S online e poi ritirarla nel negozio Euronics più vicino a casa tua quando disponibile: per farlo devi semplicemente cliccare sul pulsante Prenota e Ritira.

Expert

Forte di uno degli slogan più chiacchierati dei primi anni Duemila (Expert, gli esperti siamo noi), il negozio online di Expert continua a essere un punto di riferimento per tante persone, anche per chi vuole comprare la PlayStation 5. In questo caso però va fatta una precisazione: al momento la disponibilità della PS5 non è tanto su expert.it quanto nei negozi fisici sparsi per tutto il territorio italiano.

In ogni caso, se la situazione dovesse cambiare in futuro, il link da seguire per acquistare la PS5 tramite lo store digitale di Expert è questo.

GameStop

Lo stesso discorso appena fatto per Expert vale anche per GameStop. Ciò significa che la disponibilità della PlayStation 5 più che nel sito ufficiale del più grande rivenditore di videogiochi è in negozio. Il sito può comunque esserti d’aiuto: collegandoti infatti alla pagina GameStop Store Locator, puoi trovare il punto vendita più vicino a casa tua con annesso numero di telefono, che potrai contattare per chiedere l’effettiva disponibilità della console.

MediaWorld

Non ha di certo bisogno di presentazioni MediaWorld, tra le più grandi catene di distribuzione specializzate nella vendita di elettronica ed elettrodomestici. E sì, sul sito online puoi anche comprare la PS5, al netto della disponibilità. Le modalità di pagamento accettate sono PayPal, bonifico bancario, rate tramite Findomestic, contanti (“paga in negozio”), oltre a tutte le carte Visa, American Express, Visa Electron, Diners Club, Mastercard e Maestro. Oltre alla consegna a domicilio, puoi anche scegliere di andare personalmente in negozio e ritirare la console senza alcuna spesa aggiuntiva.

Puoi acquistare la PlayStation 5 con DualSense tramite questa pagina oppure per una panoramica più generale vai a quest’altro indirizzo.

Monclick

Un altro sito online dove comprare la PS5 è Monclick, servizio di e-commerce con sede a Milano. Uno dei vantaggi è quello di poter risparmiare qualcosa sul prezzo di listino, grazie alle tante offerte che popolano lo store 24 ore su 24. Parlando di pagamenti, Monclick accetta le carte Visa, Mastercard e American Express, oltre alla carta prepagata PostePay. In aggiunta puoi pagare anche con PayPal o bonifico bancario.

Verifica la disponibilità della PlayStation 5 su Monclick alla sua pagina dedicata.

Unieuro

Per chiudere in bellezza la lista dei siti online dove comprare la PlayStation 5 citiamo lo store digitale di Unieuro, prima catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia per numero di negozi e volume di affari. Oltre alla spedizione gratuita e al ritiro in negozio (anch’esso a zero spese), unieuro.it offre la possibilità di acquistare la console a rate grazie alla collaborazione con Klarna e PayPal: il pagamento dilazionato prevede tre rate mensili a interessi zero (così come le rate Amazon, non è richiesta alcuna carta di credito né devi presentare 730, modello unico o altro).

Puoi comprare la PS5 su Unieuro collegandoti a questa pagina.

E con questo è tutto, il nostro approfondimento su dove acquistare PlayStation 5 termina qui. Rimani sintonizzato con noi per le offerte del Prime Day, Black Friday, Cyber Monday e Natale, così da poter approfittare di eventuali promo dedicate alla PS5, videogiochi, accessori e quant’altro.