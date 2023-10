Con un annuncio a sorpresa tramite il blog ufficiale, Sony ha svelato il nuovo modello della PlayStation 5. Si tratta di una vera e propria versione Slim della console (anche se la denominazione in questione non è stata adottata dall’azienda) che arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane proponendo un design rinnovato, dimensioni nettamente ridotte e un corpo più leggero. Confermata la gamma con due varianti, una con lettore per i dischi e una “digital”. Gli utenti che sceglieranno la versione Digital potranno acquistare separatamente il lettore. Vediamo i dettagli completi sulla console.

Debutta la “nuova” PlayStation 5: più leggera e con le stesse capacità

La nuova PlayStation 5 si chiama semplicemente “PlayStation 5″ ma, di fatto, è una versione slim della console. Sony, infatti, è riuscita a rendere più piccola del 30% la sua console andando anche a ridurre il peso del 18% e del 24%, in base alla versione, rispetto al modello precedente.

Il nuovo design divide la scocca esterna in due parti, con una linea trasversale. Per la Digital Edition c’è la possibilità di aggiungere il lettore Blu-ray da acquistare separatamente. Le due versioni della “nuova” PlayStation 5 hanno entrambe una memoria SSD da 1 TB (probabilmente si tratta della stessa unità del primo modello, senza miglioramenti in termini di velocità).

Le nuove versioni della PlayStation 5 saranno disponibili a partire dal mese di novembre negli USA e, nelle settimane successive, anche in altri mercati. Le console, quindi, arriveranno a breve anche in Italia. Resta da capire se il lancio commerciale inizierà prima del periodo di natalizio o soltanto nelle prime settimane del prossimo anno.

In ogni caso, la nuova versione della PlayStation 5 prenderà il posto del modello attuale, in modo progressivo, nel corso dei prossimi mesi, una volta che le scorte della “vecchia” versione si esauriranno. Ulteriori dettagli in merito alla commercializzazione in Italia arriveranno a breve.

Sono già noti, invece, i prezzi. La PlayStation 5 arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 549,99 euro. Per quanto riguarda la versione Digital Edition, invece, il prezzo sarà di 449,99 euro. Entrambe le console saranno distribuite con uno stand orizzontale.

Lo stand verticale (necessario per utilizzare le console in verticale come mostrate nel materiale promozionale fornito da Sony) costerà 29,99 euro. Come anticipato in precedenza, inoltre, chi acquisterà la Digital Edition potrà, in un secondo momento, comprare anche il lettore di dischi esterno, da collegare sul fianco della console. Il costo del lettore è di 119,99 euro.

