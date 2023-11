La settimana del Black Friday ci sta offrendo diverse possibilità per risparmiare nell’acquisto di PC, notebook, componenti e periferiche; le offerte sono talmente tante che è quasi difficile tenerle tutte sotto controllo, permettendoci in molte occasioni di fare dei veri affari a patto di tenere monitorata la situazione e scegliere con giudizio. Dopo il recente articolo sulla nostra build di fascia alta con i prodotti in offerta al Black Friday, come promesso torniamo con un’altra selezione di componenti in forte sconto che ci permetteranno questa volta di creare un PC gaming con un budget limitato. Cercheremo di fare del nostro meglio, sempre considerando che in alcune occasioni i prodotti possono esaurirsi quando troppo convenienti o, peggio ancora, subire delle variazioni di prezzo; in altri casi invece le offerte potrebbero non soddisfare i nostri requisiti per prezzo o qualità, in quel caso ci affideremo a prodotti non proprio in offerta ma comunque ai migliori prezzi attualmente disponibili.

PC Gaming economico con le offerte del Black Friday – Processore AMD Ryzen 5 5600G

Quest’anno il Black Friday non ci ha dato molte soddisfazioni per quanto riguarda le offerte in campo processori, sia per Intel che per la controparte AMD. In questo caso quindi abbiamo optato per uno dei processori più validi nel segmento di fascia bassa, il Ryzen 5 5600G che, seppur non nella variante “classica” o “X”, risulta altrettanto valido con questo modello dotato di grafica integrata. Parliamo quindi di una CPU, o meglio APU, di precedente generazione, un chip che utilizza il collaudato socket AM4, a dir poco ottimo per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo. Il Ryzen 5 5600G offre 6 core con supporto SMT (12 thread quindi), un frequenza Boost sino a 4,4 GHz e 32 MB di cache L3; a bordo troviamo un chip grafico Radeon Vega 7 e compatibilità con memorie DDR4, il tutto per un TDP di soli 65 watt. Ma non è tutto, il modello in questione è disponibile attualmente su Amazon in sconto e dotato inoltre di dissipatore di serie AMD Wraith Stealth, garantendoci quindi di risparmiare (almeno inizialmente) sulla spesa per un dissipatore dedicato.

Scheda madre Gigabyte B550M AORUS ELITE mATX

Rimanendo in ottica risparmio, non solo per la CPU ma anche sulla scheda madre, consigliamo invece la Gigabyte B550 AORUS Elite mATX su socket AM4 e quindi compatibile con CPU Ryzen sino alla serie 5000 (compreso ad esempio il Ryzen 7 5800X3D). Nonostante il prezzo ormai sia basso, questo modello AORUS di Gigabyte garantisce comunque una certa qualità, offrendo I/O Shield preinstallato, un VRM a 8 fasi e compatibilità con memorie DDR4 sino a 4.733 MT/s. Buona anche la sezione di espansione che prevede tre slot PCI-E (uno 16 piste) compatibili con PCI-E Gen 4.0/3.0 e due connettori M.2 Gen 4.0 per SSD, senza dimenticare la porta LAN 1 Gbps, USB 3.2 e doppia uscita video (HDMI 2.1 e una vecchia DVI). A queste poi si affiancano tutta una serie di tecnologie e funzionalità proprietarie Gigabyte studiate ad hoc per i giocatori ma non solo; tra queste vi segnaliamo Smart Fan 5 con FAN STOP, RGB FUSION 2.0 per un’eventuale illuminazione RGB e Q-Flash Plus, utility pensata per facilitare il processo di aggiornamento del BIOS.

Memoria RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 16 GB

Per la RAM siamo andati sul sicuro con uno dei migliori kit attualmente in offerta al Black Friday; parliamo delle Corsair Vengeance LPX da 3.600 MT/s, due moduli ottimizzati per il Dual-Channel da 8 GB (16 GB totali) compatibili sia con piattaforme Intel che AMD e dotati di un dissipatore a basso profilo, compatto ma molto efficiente.

Scheda video ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2

Rimanendo in casa AMD, troviamo probabilmente la scheda video di fascia bassa più valida scheda per giocare a 1080P in modo soddisfacente, magari senza ray-tracing ma comunque spendendo poco. Parliamo della ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2, una delle custom più spinte della Radeon RX 6600 di AMD in forte (-38%); dissipatore ad alto profilo a doppia ventola e buone capacità di overclock sono i punti di forza di questa GPU, dotata di 8 GB di VRAM GDDR6 e compatibile con l’utility ASUS GPU Tweak II per il monitoraggio e l’overclock.

Storage SSD Crucial P5 Plus 1 TB

Passando allo storage vi diamo due opzioni, la prima per chi punta alle prestazioni pure, la seconda adatta a chi cerca qualcosa veloce ma di più capiente, pur sacrificando leggermente il portafogli. Nel primo caso vi proponiamo il Crucial P5 Plus da 1 TB, SSD PCI-E Gen 4 capace di prestazioni sequenziali nell’ordine dei 6,6 GB/s e dotato di dissipatore di serie per evitare il throttling. La seconda scelta, sempre in casa Crucial, il P3 da 2TB, un drive M.2 basato su interfaccia PCI-E 3.0 e memorie NAND proprietarie con prestazioni di picco dichiarate in 3.5 GB/s. In questo caso il drive non è equipaggiato col dissipatore di serie, garantendo comunque buoni valori nelle letture/scritture casuali e l’utility Acronis compresa nel bundle.

Alimentatore SilverStone SST-ST50F-ES230

Giunti all’alimentatore ci siamo mossi come per il processore in quanto le offerte del Black Friday non sono molto valide nella fascia bassa, in particolare se parliamo di brand e qualità. Per questo motivo abbiamo preso in esame il SilverStone SST-ST50F-ES230, già utilizzato sulla nostra build gaming da 500 euro, molto conveniente oltre che affidabile e capace di erogare sino a 500 watt. Questo modello, che abbiamo personalmente adoperato, non ha il design modulare ma è quantomeno certificato 80Plus, supportando i vari standard di sicurezza e garantisce doppio connettore PCI-E 8pin oltre a un design a singola linea +12V (38A).

Case ASUS Prime AP201

Continuando sulla nostra linea di pensiero, nonostante la build a basso profilo vogliamo sacrificare qualche euro e prendere un case di qualità, bello e funzionale. Scegliamo l’ASUS Prime AP201 che, pur costando dai 15 ai 20 euro in più rispetto ai case di fascia bassa che troviamo al Black Friday 2023, ci permette di mettere le mani su uno chassis davvero ottimo e soprattutto con un buon prezzo. Prime AP201 è un case MicroATX che si fa notare per il design compatto, realizzato però con l’intento di garantire all’utente di installare anche hardware ad alto profilo. Le linee sono molto gradevoli con pannelli laterali e frontale forati, supporto per alimentatori ATX standard (che non è poco) e anche per dissipatori AiO a liquido da 360 millimetri. La proposta ASUS si distingue anche per l’approccio tool-free e la presenza di una porta USB-C 3.2 Gen 2 che consente agli utenti di usufruire di velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Considerazioni finali

La nostra configurazione ha un costo finale di circa 720 euro, il tutto tenendo sempre presente che abbiamo scelto tra le offerte più valide del Black Friday 2023; “più valido” non significa sempre più economico, ma vuole indicare il migliore rapporto qualità/prezzo che possiamo trovare nella miriade di offerte disponibili a oggi su Amazon per la settimana del Black Friday. Da questo punto di vista ci sarebbe ancora un margine di risparmio, magari scegliendo un case più economico sotto quota 50 euro, o ancora un SSD con interfaccia SATA 6 Gbps che però ci costringe a qualche compromesso sulle prestazioni. Come accade di solito in queste occasioni, noi cerchiamo di darvi uno spunto da cui partire, cercando di dimostrarvi che con una piccola dose di pazienza si può assemblare una build per giocare anche con un budget ridotto.

