Se cercate un nuovo kit RAM per aggiornare il reparto memoria del vostro PC desktop e del notebook, o magari volete assemblare da zero una nuova build, le offerte del Black Friday di Amazon sono sicuramente l’occasione da non perdere. I prodotti in sconto sono numerosissimi e i prezzi molto vantaggiosi, sia per i prodotti più datati che per le RAM più recenti di tipo DDR5. A seguire vi proponiamo una selezione dei migliori kit, spaziando dalle classiche DIMM alle SODIMM per i notebook.

Migliori RAM DDR4 in offerta al Black Friday

Iniziamo con le memorie RAM DDR4, ancora molto diffuse sulle piattaforme desktop e laptop di vecchia generazione, sia AMD che Intel; ancora molto valide, anche per chi punta al gaming, permettono di risparmiare parecchio in ottica assemblaggio build, sempre considerando prima la compatibilità con la scheda madre.

Migliori RAM DDR5 in offerta al Black Friday

Con le memorie DDR5 facciamo un salto in avanti; sono compatibili con i più recenti processori AMD Ryzen 7000 e con le ultime tre generazioni Intel Core su socket LGA 1700; inutile dire che i kit più spinti in frequenza permettono di limare sempre qualcosa in ottica prestazione assoluta, richiedendo tra l’altro una tensione inferiore alle DDR4.

Queste sono solo alcune delle offerte attualmente attive su Amazon; non escludiamo che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori promozioni, anche di brand diversi, che non esiteremo a proporvi.

