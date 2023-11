Il Black Friday è partito come un treno in corsa e le offerte per il mondo PC sono molte, anche se come da pronostico il segmento delle schede grafiche è quello meno interessato per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a elencare. Complice un mercato in stallo e la disponibilità non proprio ai massimi storici, le promozioni “reali” per nuove GPU, soprattutto da gaming, sono poche ma non per questo meritano di essere ignorate. Abbiamo fatto come di consueto una cernita sui migliori prodotti che riteniamo più interessanti e che vi proponiamo a seguire se anche voi siete alla ricerca di una scheda per aggiornare il vostro PC o siete in procinto di assemblare una nuova postazione da gaming.

Migliori schede video in offerta al Black Friday 2023

Partiamo con la MSI Geforce RTX 3050 Ventus X2 XS 8 GB, soluzione di fascia bassa, scesa a un prezzo possiamo dire appetibile se consideriamo che la GPU NVIDIA è capace di gestire bene il gaming a 1080P anche con dettagli medio-alti, supportando tra l’altro il DLSS per guadagnare qualcosa in termini di prestazioni. Il modello MSI è una custom a doppia ventola, compatta e caratterizzata da una frequenza Boost a 1.807 MHz.

Se mirate a qualcosa di più economico vi consigliamo invece la Radeon RX 6500 XT, sempre dal catalogo MSI (versione MECH), probabilmente non un mostro di potenza ma sicuramente valida per chi non ha esigenze particolari e gioca a titoli “leggeri” con risoluzione che non supera i 1080P a dettagli medio/bassi.

Rimanendo in casa AMD, nonché sui livelli della GeForce RTX 3050 8 GB (più o meno), un’altra valida scheda per giocare a 1080P in modo soddisfacente, magari senza ray-tracing ma spendendo poco. Parliamo della ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2, una delle custom più spinte della Radeon RX 6600 di AMD in sconto del 36%; dissipatore ad alto profilo a doppia ventola e buone capacità di overclock sono i suoi punti di forza.

Saliamo ancora di fascia, sempre con brand ASUS, con il modello Dual GeForce RTX 3060 V2 OC, GPU della serie GeForce RTX 30 ancora molto valida per giocare a 1080P, togliersi qualche sfizio col ray-tracing (senza pretendere troppo) e con la possibilità di giocare qualche FPS a 1440P a dettagli medi o medio-bassi.

Per chi mira a giocare tutti i titoli di nuova generazione a 1080P maxato e con ray-tracing, c’è la ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC. Basata su architettura Ada Lovelace, questa GPU riesce a regalarci una buona esperienza anche su display 2K, riuscendo in alcuni scenari ad avvicinarsi a un vecchia GeForce RTX 3080 grazie al supporto DLSS 3.0.

Nella stessa fascia di prezzo, più o meno, troviamo poi in offerta la MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G, modello che può soddisfare l’utenza di fascia medio-alta che punta a giocare a 1080P o 1440P (senza esagerare). La custom MSI offre un dissipatore triventola e GPU Boost che arriva a 2.623 MHz.

Chiudiamo con l’ultima e unica offerta in fascia top, la Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC, scheda video per chi non vuole compromessi e mira a giocare in 4K e un buon framerte. La proposta Gigabyte è caratterizzata da un dissipatore mastodontico a tre ventole e può spingere ulteriormente sulla frequenza GPU se puntiamo all’overclock.

