La scorsa settimana Sony ha svelato PlayStation Portal, la “console portatile” per il Remote Play da PlayStation 5 a lungo vociferata con lo pseudonimo “Project Q”.

Non si tratta di una vera console portatile come ad esempio Steam Deck, ASUS ROG Ally o Logitech G Cloud, ma piuttosto di dispositivo mobile che consente di giocare con i titoli disponibili sulla propria PS5 tramite Remote Play via Wi-Fi. PlayStation Portal verrà lanciata sul mercato il 15 novembre ed è già possibile preordinarla.

Sony ha da poco annunciato che la console PlayStation Portal Remote Player è preordinabile tramite il sito Web ufficiale PlayStation Direct. Il prezzo di lancio del dispositivo in Italia è di 219,99 euro è può essere preordinato qui.

Gli ingegneri di Sony non si sono sprecati più di tanto in termini di design, in quanto PlayStation Portal sembra un controller DualSense con un tablet nel mezzo.

Dotato di un display LCD da 8 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 60 Hz, PlayStation Portal riprende lo stesso layout del controller della PS5, con tanto di grilletti adattivi e feedback aptico, oltre al jack da 3,5 mm per le cuffie.

Le prime impressioni dei gamer sono contrastanti per vari motivi. Il mercato deciderà se questo prodotto sarà un successo o un flop.

