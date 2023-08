Project Q ha ora un nome ufficiale, un prezzo e un periodo di uscita: Sony, infatti, ha annunciato oggi il futuro arrivo sul mercato di PlayStation Portal. Si tratta di un device portatile pensato per sfruttare il Remote Play dalla PS5, giocando così in streaming i titoli della console. Il nuovo dispositivo arriverà sul mercato a breve. Il prezzo scelto da Sony è destinato a far discutere. Vediamo tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto che va a rinnovare l’ecosistema hardware di PlayStation.

PlayStation Portal è ufficiale: il remote play per gli utenti PS5

Il nuovo PlayStation Portal è, a tutti gli effetti, una console portatile con uno stile in linea con quello degli ultimi prodotti PlayStation. Il dispositivo, però, non è pensato per “far girare” i giochi ma è riservato esclusivamente all’utilizzo della funzione Remote Play per i giochi PS5.

Dotato di un display LCD da 8 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 60 Hz, il PlayStation Portal riprende lo stesso layout del controller della PS5, con tanto di grilletti adattivi e feedback aptico. C’è anche un jack da 3,5 mm per utilizzare le cuffie.

PlayStation Portal è in grado di collegarsi alla rete Wi-Fi, permettendo ai giocatori di accedere ai giochi della propria PS5 da remoto. Tutti i titoli installati sulla console saranno giocabili da remoto con PlayStation Portal con l’eccezione dei giochi per PS VR2 e dei titoli in streaming accessibili con Playstation Plus Premium.

Per un’esperienza di gioco ottimale, Sony sottolinea la necessità di utilizzare una connessione da almeno 15 Mbps da dedicare allo streaming dei giochi dalla console al nuovo PlayStation Portal. Il sistema, in ogni caso, è progettato per funzionare anche con una connessione Wi-Fi da appena 5 Mbps.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, PlayStation Portal non ha ancora una data di uscita. Sony, in ogni caso, ha già ufficializzato il periodo di lancio. La “console” per il Remote Play da PS5, infatti, sarà disponibile sul mercato entro la fine del 2023. Il debutto è previsto anche per il mercato italiano. In Italia, in particolare, il dispositivo sarà commercializzato con un prezzo di 219,99 euro.

Le nuove uscite su PS5 da giocare da remoto

La seconda parte dell’anno sarà ricca di novità per PS5, con tanti giochi che potranno ora essere giocati da remoto, grazie al nuovo PlayStation Portal. Ecco alcuni dei principali titoli in arrivo nel corso dei prossimi mesi:

Immortal of Aveum – 22 agosto

Armored Core VI: Fires of Rubicon – 25 agosto

Goodbye Volcano High – 29 agosto

Sea of Stars – 29 agosto

Baldur’s Gate 3 – 6 settembre

The Crew Motorfest – 14 settembre

Mortal Kombat 1 – 19 settembre

Eternights – 21 settembre

Assassin’s Creed Mirage – 12 ottobre

Alan Wake 2 – 17 ottobre

Marvel’s Spider-Man 2 – 20 ottobre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 9 novembre

Avatar: Frontiers of Pandora – 7 dicembre

Tutti questi titoli, così come i giochi già disponibili su PS5, saranno disponibili anche tramite PlayStation Portal.

