È iniziata oggi, venerdì 17 novembre 2023, la Settimana del Black Friday di Amazon per una dieci giorni di offerte più e meno interessanti che permetteranno di portarsi a casa prodotti di vario tipo a prezzi concorrenziali. Qui ci soffermiamo sui notebook da gaming prendendo in considerazione le offerte di Amazon sui laptop di MSI che, anche quest’anno, ha vari prodotti scontati piuttosto interessanti e per tutte le tasche ed esigenze. Scopriamoli insieme.

Notebook MSI da gaming in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon: ecco quali scegliere

Si va da meno di 800 euro a poco più di 2.000 euro, prezzi che permettono di portarsi a casa dei notebook da gaming validi e capaci, adatti un po’ a tutte le esigenze. Le offerte in questione fanno parte dell’iniziativa nota come Settimana del Black Friday di Amazon, una dieci giorni di offerte che è iniziata oggi, venerdì 17 novembre 2023, per concludersi poi lunedì 27 novembre, il giorno del Cyber Monday.

Ciò non vuol dire che i notebook da gaming di MSI di cui parleremo saranno disponibili con certezza per tutti e 10 i giorni, perché dipenderà dalla richiesta e dalla disponibilità effettiva delle unità. Ragioni per le quali, se trovate qualcosa che fa al caso vostro e al prezzo che ritenete giusto, non pensateci due volte.

MSI Thin GF63 con GPU NVIDIA RTX 2050, 4050 e 4060

Partiamo dai più economici, da MSI Thin GF63 che è disponibile in offerta su Amazon per la Settimana del Black Friday 2023 in tre versioni. Si tratta di un notebook da gaming economico dotato di uno schermo IPS da 15,6″ di diagonale con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz con dentro un processore Intel Core i7-12650H.

Non cambia fra le tre versioni nemmeno lo spazio d’archiviazione, di 512 GB su unità SSD NVMe PCIe, e la RAM, DDR5 da 16 GB su due slot. La differenza principale che distingue queste tre versioni è la scheda grafica, in ordine di prezzo: NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4 GB, NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB e NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB.

A seconda delle versioni scelte, questi sono i prezzi scontati a confronto con i listini relativi, prezzi che ricordiamo essere validi fino al 27 novembre 2023:

MSI Katana 15 con RTX 4070

MSI Katana 15 (in copertina) è un altro notebook da gaming che fareste bene a considerare, e di cui trovate maggiori dettagli e pareri nella nostra recensione dedicata. In occasione delle offerte di Amazon della Settimana del Black Friday 2023, è disponibile a un ottimo prezzo, considerando le caratteristiche tecniche e la qualità del prodotto.

Brevemente, si tratta di un portatile dotato di uno schermo IPS da 15,6″ in 16:9 con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Sotto il cofano c’è, anche in questo caso, un processore Intel Core i7-12650H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD PCIe NVMe da 1 TB. La scheda grafica, come anticipato, è una NVIDIA GeForce RTX 4070.

MSI Katana 15 con RTX 4070 è disponibile in offerta su Amazon a 1.499 euro invece di 1.949 euro in occasione della Settimana del Black Friday 2023, prezzo valido fino al 27 novembre 2023.

MSI Vector GP68HX con RTX 4080

Ultimo, ma non per importanza, tutt’altro vista la dotazione, MSI Vector GP68HX, il più scontato del lotto, un notebook da gaming che in questi giorni si può comprare a un prezzo piuttosto basso, a ben 700 euro in meno rispetto al listino.

È un laptop dotato di un display IPS da 16″ in 16:10 con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 144 Hz, alimentato da un processore Intel Core i9-12900HX, con 16 GB di RAM DDR5 1 TB di spazio d’archiviazione su SSD PCIe NVMe. La scheda grafica dedicata, come anticipato, è una NVIDIA GeForce RTX 4080.

Per la Settimana del Black Friday 2023 partita oggi, venerdì 17 novembre 2023, MSI Vector GP68HX è disponibile in offerta su Amazon a 2.199 euro invece di 2.899, prezzo anch’esso valido fino al giorno del Cyber Monday, il 27 novembre.

Vi ricordiamo che, proprio per questo periodo di offerte, Amazon dà la possibilità ai suoi clienti di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo decisamente più esteso rispetto ai 30 giorni previsti normalmente. E se ciò non bastasse, c’è anche la garanzia di ricevere dei rimborsi da Amazon nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati in questo periodo di offerte scendano ulteriormente.

