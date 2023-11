Corsair amplia il proprio catalogo di SSD di fascia alta e annuncia il nuovissimo MP700 PRO, un drive che sfrutta la più recente interfaccia PCI-E 5.0 e un avanzato sistema di dissipazione per garantire prestazioni da primato in tutti gli ambiti di utilizzo. Corsair MP700 PRO arriva sul mercato consumer nel momento giusto; le schede madri di nuova generazione, soprattutto le ultime Intel Z790, offrono ora un supporto migliore per gli SSD PCI-E 5.0, disponibile anche su modelli di motherboard di fascia media. Ma vediamo nel dettaglio le novità introdotte da questo SSD, disponibile tra l’altro in tre diverse varianti e capacità sino a 4 TB.

Corsair MP700 PRO: prestazioni da primato oltre i 12 GB/s grazie al PCI-E 5.0

Corsair MP700 PRO si posiziona subito nella fascia enthusiast degli SSD PCI-E 5.0. Con prestazioni in lettura-scrittura sequenziale che toccano rispettivamente 12,4 GB/s e 11,8 GB/s, garantisce un boost prestazionale del 75% rispetto a un comune SSD PCI-E 4.0; le prestazioni in lettura-scrittura casuale non sono da meno, con punte di 1,6 milioni di IOPS e una reattività assicurata nei giochi grazie al supporto nativo alla tecnologia Microsoft DirectStorage.

Equipaggiato con memorie NAND 3D TLC, MP700 PRO sarà disponibile con capacità di 1, 2 e 4 TB, sempre con form-factor M.2 2280 e con diverse opzioni per il dissipatore di serie. Rimanendo in ambito raffreddamento, oltre alla versione base (da raffreddare magari con i dissipatori della scheda madre), Corsair MP700 PRO è disponibile con un dissipatore ad aria ad alto profilo, o, in alternativa, con un waterblock preassemblato installabile nel proprio custom loop grazie alla compatibilità con i tipici attacchi da 1/4”.

Un SSD di ultima generazione top di gamma non può fare a meno di un software di gestione proprietario, in questo caso il Corsair SSD Toolbox, programma che comprende utili funzionalità quali ad esempio l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware in sicurezza direttamente da desktop.

Specifiche tecniche Corsair MP700 PRO PCI-E 5.0

Form-factor M.2 2280

Interfaccia: PCI-E Gen 5.0 x4

Capacità: 1, 2 e 4 TB

Tipologia NAND: 3D TLC

Prestazioni lettura sequenziale: 12.8 GB/s

Prestazioni scrittura sequenziale: 11,8 GB/s

Prestazioni lettura casuale: 1,6 milioni di IOPS

Prestazioni scrittura casuale: 1,5 milioni di IOPS

Supporto SSD SMART

Crittografia AES 256 bit

Supporto Windows e macOS

Software Corsair SSD Toolbox

Garanzia 5 anni

Disponibilità e prezzi

Corsair MP700 PRO è già disponibile nelle varianti da 1 e 2 terabyte sia sul sito del produttore che presso i partner Corsair e i maggiori rivenditori come Amazon (vedi offerta); l’azienda rende noto inoltre che il modello con capacità da 4 TB sarà disponibile solo questo inverno.

Riguardo i prezzi infine, questi variano in base alla capacità e al sistema di dissipazione; a seguire il costo dei vari modelli attualmente a listino:

Corsair MP700 PRO 1 TB senza dissipatore 209,99 euro

Corsair MP700 PRO 2 TB senza dissipatore 354,99 euro

Corsair MP700 PRO 1 TB con dissipatore 224,99 euro

Corsair MP700 PRO 2 TB con dissipatore 379,99 euro

