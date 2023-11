Amazfit ha annunciato oggi due nuovi smartwatch per il mercato italiano: Amazfit Active (è già disponibile e acquistabile) e Amazfit Active Edge (lo sarà prossimamente). Sono degli orologi abbastanza economici, disponibili da alcune settimane sul mercato statunitense, il primo ha uno schermo AMOLED rettangolare da 1,75″, il secondo ne ha uno rotondo da 1,32″ di tipo TFT (LCD), la principale differenza che distingue questi due prodotti. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Amazfit Active e Active Edge

Specifiche tecniche di Amazfit Active

Partiamo dalle caratteristiche tecniche di Amazfit Active, uno smartwatch dotato di uno schermo touch AMOLED rettangolare da 1,75″ con risoluzione di 390 x 450 pixel (341 PPI la densità) e disponibilità della modalità schermo sempre acceso (always-on display), display incastonato in un corpo che misura 42,36 x 25,9 x 10,75 mm e pesa 24 grammi nella versione in alluminio senza cinturino (da 20 mm), 27 grammi il modello in acciaio inossidabile nel colore Lavander Purple. In quanto a resistenza alle immersioni in acqua, Amazfit dichiara 5 atmosfere (50 metri).

BioTracker PPG è il nome del sensore che permette di effettuare diverse rilevazioni, dalla frequenza cardiaca ai livelli di ossigenazione del sangue passando per tutti quei parametri vitali che la maggior parte degli smartwatch sono in grado di rilevare. Presente un ricevitore/antenna GPS con supporto a sistemi di posizionamento a 5 satelliti, l’accelerometro, un sensore geomagnetico, un termometro, oltre alla connettività Bluetooth 5.2.

La batteria di Amazfit Active ha una capacità di 300 mAh, si ricarica in circa 2 ore, e promette fino a 14 giorni di utilizzo tipico, che diventano al massimo 30 con risparmio energetico attivo e fino a 10 se utilizzato maggiormente; Amazfit dichiara invece fino a 16 ore di autonomia con registrazione GPS attiva. Questi dati, al momento, non sono stati descritti e contestualizzati dal produttore.

Specifiche tecniche di Amazfit Active Edge

Passiamo ad Amazfit Active Edge, uno smartwatch leggermente più economico che si presenta con uno schermo touch circolare di tipo TFT (LCD) da 1,32″, con risoluzione di 360 x 360 pixel e densità di 277 PPI. È posto dentro una scocca che misura 46,42 mm di diametro ed è spessa 12 mm; complessivamente pesa 34 grammi senza cinturino (da 22 mm), merito soprattutto del fatto che è interamente in plastica. Ciò nonostante, è doppia la resistenza alle immersioni in acqua, che in questo caso raggiunge le 10 atmosfere (100 metri).

Anche Amazfit Active Edge integra un sensore BioTracker PPG per il monitoraggio di frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e di altri parametri corporei, ha l’accelerometro e un sistema di posizionamento a 5 satelliti. Supportata anche la connettività Bluetooth 5.0 BLE.

La batteria è un po’ più grande, ma si ricarica nelle stesse due ore e restituisce valori in linea con Active per quanto riguarda l’autonomia: fino a 16 giorni di utilizzo tipico, fino a 24 con risparmio energetico attivo e un massimo di 10 se utilizzato maggiormente; Amazfit dichiara fino a 20 ore di tracciamento del GPS per Active Edge, azienda che anche in questo caso non fornisce ulteriori delucidazioni in merito agli scenari d’utilizzo relativi.

Funzioni software

Le funzioni software di questi due smartwatch di Amazfit sono molto simili, un po’ più focalizzato sull’area smart Active, un po’ più sullo sport Active Edge. Ad esempio il primo permette di effettuare e di rispondere alle chiamate quando connesso via Bluetooth allo smartphone, supporta l’assistente vocale Amazon Alexa e integra 250 MB di spazio per archiviare la musica; mentre Active Edge si limita a mostrare e a far rispondere alle notifiche dello smartphone, oltre che a gestire la riproduzione musicale, quando il telefono è collegato via Bluetooth.

Per quanto riguarda lo sport le differenze sono minime, con Amazfit Active che integra 127 modalità sportive, 132 Active Edge, dispositivi, entrambi, che supportano Zepp Coach, alcune funzioni sportive avanzate per la corsa (Virtual Pacer, Track Run mode, eccetera), l’auto rilevamento di alcuni sport, consentono di caricare e seguire una traccia e si sincronizzano con app sportive di terze parti come Strava, Komoot, Google Fit, Apple Salute, Adidas Running e Relive.

Capitolo salute, a parte il punteggio relativo alla prontezza, presente solo su Amazfit Active, non si segnalano differenze sostanziali: possono tracciare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, i livelli di saturazione del sangue e lo stress, il ciclo, o ancora, il sonno in fasi. Qui Amazfit Active Edge ha in più la possibilità di registrare la frequenza cardiaca durante il nuoto, i test simultanei di 4 metriche (frequenza cardiaca, stress, ossigenazione del sangue e respirazione) anziché 3, monitoraggio della respirazione che manca su Active, che non integra di conseguenza nemmeno gli esercizi di respirazione.

Immagini di Amazfit Active

Immagini di Amazfit Active Edge

Prezzi e disponibilità di Amazfit Active e Active Edge

Amazfit Active arriva in Italia nella versione in alluminio (nei colori Midnight Black, Lavender Purple e Petal Pink) al prezzo di 129,90 euro e in acciaio inossidabile (in Lavander Purple) a 149,90 euro. Non sono invece noti i prezzi italiani di Amazfit Active Edge, che costa sul mercato statunitense 139,99 dollari nei colori Mint Green e Midnight Pulse, 149,99 dollari in Lava Black.

Come anticipato, Amazfit Active è l’unico dei due a essere disponibile da subito sul mercato italiano: si può comprare direttamente sul sito di Amazfit, ma anche su Amazon e prezzo altri rivenditori terzi. Per prezzi e disponibilità italiana di Amazfit Active Edge, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

