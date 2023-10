Pochi giorni dopo aver lanciato Amazfit Balance, Zepp Health ha ufficializzato in sordina il nuovo Amazfit Active, uno smartwatch di fascia media che riprende il design di Apple Watch e disponibile da subito all’acquisto.

Il dispositivo si presenta come uno smartwatch per il fitness: è dotato di un display AMOLED squadrato da 1.75 pollici e porta con sé diverse funzionalità, come un sensore per il battito cardiaco, un misuratore dell’ossigeno nel sangue, GPS, chiamate Bluetooth e tante modalità per lo sport.

Design e funzioni di Amazfit Active

Amazfit Active è interamente costruito in alluminio con un cinturino in silicone. Il display, un AMOLED da 1.75 pollici, è dotato di una risoluzione di 390×450 pixel con un rapporto screen-to-body pari al 73%.

Il display ha i bordi leggermente stondati, dando l’illusione di amalgamarsi totalmente con i bordi esterni del pannello, donando allo smartwatch un aspetto molto simile a quello di Apple Watch.

Il dispositivo pesa appena 24 grammi ed è dotato di certificazione contro le immersioni fino a 50 metri di profondità, dunque è indicato per l’utilizzo di tutti i giorni o per il nuoto. La batteria da 300 mAh garantisce invece fino a 10-14 giorni di utilizzo, ma nell’hardware è incluso un modulo GNSS per la localizzazione che potrebbe portare l’autonomia a sole 16 ore se attivo in maniera continuativa.

Per quanto riguarda le funzionalità, Amazfit Active presenta un sensore per il battito cardiaco in grado di rilevare i battiti nell’arco di 24 ore, oltre ad un pedometro in grado di controllare e stimare le calorie bruciate durante il giorno.

In aggiunta, il sensore GPS di Amazfit Active permette di tenere traccia di tutta una serie di attività fisiche e la distanza percorsa durante il giorno. La presenza di uno speaker e di un microfono permettono infine allo smartwatch di effettuare chiamate tramite connessione Bluetooth con uno smartphone.

Di seguito le specifiche tecniche complete del dispositivo:

Dimensioni : 42 x 36 x 9.9 mm

: 42 x 36 x 9.9 mm Peso : 24 g

: 24 g Colori : nero, rosa

: nero, rosa Display : 1.75 pollici AMOLED con risoluzione 390 x 450 pixel

: 1.75 pollici AMOLED con risoluzione 390 x 450 pixel Sistema operativo : ZeppOS 2.0

: ZeppOS 2.0 Sensori : battito cardiaco, sensore biometrico BioTracker 5.0 PPG, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, barometro, sensore di luminosità, GPS

: battito cardiaco, sensore biometrico BioTracker 5.0 PPG, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, barometro, sensore di luminosità, GPS Bluetooth : V5.3

: V5.3 Certificazione : fino a 50 metri di profondità (5 ATM)

: fino a 50 metri di profondità (5 ATM) Batteria: 300 mAh, fino a 14 giorni di utilizzo

Prezzi e disponibilità di Amazfit Active

Amazfit Active è disponibile nelle colorazioni nera e rosa. Il dispositivo è già acquistabile esclusivamente su Aliexpress a questo indirizzo al prezzo di circa 185 euro. Non sappiamo al momento se verrà reso disponibile anche attraverso il sito ufficiale di Amazfit.

