Il nuovissimo e tanto atteso router eero Max 7 debutta su Amazon Italia dove è disponibile da subito per l’acquisto in diverse configurazioni con un prezzo a partire da 699 euro. Si tratta di un router WiFi ad altissime prestazioni che sfrutta la più recente tecnologia WiFi 7 per garantire connessioni veloci e sicure, oltre a una migliore copertura rispetto al passato. Dotato di tutte le funzionalità che ci aspettiamo da un router di nuova generazione, eero Max 7 offre un’esperienza utente di grado professionale, abbinata a una ricca dotazione di porte e un design curato oltre che ottimizzato dal punto di vista termico.

eero Max 7 porta la rete domestica su un nuovo livello

Come anticipato, il nuovo eero Max 7 è un router mesh tri-band che si affida all’ultimo standard WiFi 7 e supporta le bande radio a 2, 4, 5 e 6 GHz, offrendo connessioni wireless con velocità fino a 4,3 Gbps. Ma non è tutto; grazie a due porte Ethernet da 10 Gbps e due da 2.5 Gbps anche le connessioni con dispositivi cablati è al top, permettendo di usufruire di piani Internet fino a 10 Gbps con velocità di trasferimento che toccano invece i 9,4 Gbps.

Stando a quanto dichiara il produttore, eero Max 7 è in grado di erogare fino al doppio del throughput wireless di eero Pro 6E, con una maggiore portata e una copertura di 232 m². Al pari di altri sistemi Wi-Fi mesh eero, anche eero Max 7 utilizza la tecnologia TrueMesh che limita le interferenze e assicura un’esperienza Internet veloce e affidabile; a bordo troviamo anche supporto Matter, funzionalità Border Router Thread, hub Zigbee integrato e possibilità di connettere ben 200 dispositivi.

Lato costruttivo, eero Max 7 presenta un design termico avanzato con sistema di ventilazione passiva; la configurazione è semplificata e la sicurezza è monitorata in tempo reale. Per gli utenti iscritti al servizio eero Plus è possibile inoltre aggiungere funzioni avanzate per la sicurezza online e il controllo parentale, usufruire di eero Internet Backup durante eventuali disservizi e utilizzare tre applicazioni per la sicurezza: 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione contro il malware e Guardian per l’accesso VPN.

Disponibilità e prezzo

eero Max 7 è da subito disponibile su Amazon Italia a 699 euro (vedi offerta), cifra che, come anticipato sopra, si riferisce alla versione base. Per chi fosse interessato ai modelli con copertura superiore, troviamo la versione Max 7 due dispositivi a 1.349,99 euro (464 m² di copertura) e il modello top a tre dispositivi che copre sino a 697 m² con un prezzo di 1999,99 euro (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Come creare un sistema Wi-Fi 6E Mesh in meno di 5 minuti: Amazon Eero Pro 6E testati, Amazon apre alle passkey, disponibili non ancora per tutti e NETGEAR annuncia Nighthawk RS700, il router WiFi 7 superveloce da 19 Gbps