NETGEAR si conferma tra i leader nel panorama del networking domestico e annuncia il suo primo router WiFi 7 ad alte prestazioni della serie Nighthawk. Il neoarrivato Nighthawk RS700 si posiziona in cima all’offerta del produttore, fondendo il meglio della tecnologia NETGEAR con il nuovo standard WiFi 7, oramai il nuovo punto di riferimento per le connessioni wireless, supportato tra l’altro anche dalle più recenti schede madri Intel Z790.

NETGEAR Nighthawk RS700: WiFi 7 per tutti e connessioni sino a 200 dispositivi

L’ingresso in campo del WiFi 7 in ambito domestico (e non) arriva sicuramente nel momento giusto; le case sono iperconnesse, le connessioni internet multi-gig sono in crescita esponenziale, aumentano i dispositivi connessi (anche per utente), i servizi di streaming fanno sempre più affidamento alla banda larga per contenuti 4K/8K e anche a livello lavorativo (vedi videochiamate in HD) e ludico c’è bisogno di connessioni sempre più veloci e a bassa latenza. Questi sono tutti ingredienti che ritroviamo nel WiFi 7 del nuovo NETGEAR Nighthawk RS700, una soluzione che dal produttore viene proposta non solo come affidabile e completa, ma soprattutto ad altissime prestazioni visto che permette di raggiungere una velocità di trasferimento dati di ben 19 Gbps. Il Nighthawk RS700 è un router WiFi 7 tri-band ed è ottimizzato per ridurre drasticamente la latenza per una risposta in tempo reale per i giochi AR/VR di nuova generazione, chiamate Zoom UHD e streaming 8K per utenti multipli simultanei.

A bordo troviamo una porta internet da 10 Gbps oltre a una porta LAN da 10 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps per connessioni cablate veloci e flessibili; Nighthawk RS700 viene fornito poi in bundle con NETGEAR Armor Powered by Bitdefender (un anno), utility che garantisce la massima sicurezza per tutti i dispositivi connessi. A livello estetico invece, il Nighthawk RS700 si fa notare per originalità, offrendo un telaio snodato con antenne 3D ad alte prestazioni capaci di una copertura fino a 250 metri quadrati, ottimizzate per supportare fino a 200 dispositivi.

Caratteristiche di rilievo NETGEAR Nighthawk RS700

Router WiFi 7 con prestazioni sino a 19 Gbps

Canali ad alta capacità da 320 MHz e 4K QAM

Connessioni smartphone sino a 5 Gbps

Operazione Multi-Link: Utilizza contemporaneamente più bande WiFi per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la massima velocità di trasmissione dei dati

Latenza minima per il gaming online e contenuti AR/VR

Possibilità di collegare fino a 200 dispositivi (anche telecamere di sicurezza, e Smart Home)

Velocità multi-gigabit con porta Internet da 10 GbE

Ampia connettività cablata con porta LAN da 10 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps

Disponibilità e prezzo

Il router WiFi 7 NETGEAR Nighthawk RS700S è già disponibile in preordine sul sito del produttore, presto anche su Amazon Italia, a un prezzo di 899,99 euro; una cifra sicuramente non alla portata di tutte le tasche, ma del tutto in linea con altri router WiFi top di gamma, molti dei quali utilizzano ancora il WiFi 6E.

