Jake Krol, nome noto per chi bazzica il mondo tech, è il primo giornalista del settore a condividere un video “dimostrativo” sulla nuova Apple Pencil, la penna di terza generazione compatibile con iPad annunciata dall’azienda di Cupertino solo la scorsa settimana. Nel brevissimo video condiviso sui social, Krol mostra fugacemente la nuova penna di Apple e quella che è sicuramente la sua caratteristica di rilievo, ossia il connettore USB-C per la ricarica che la differenzia dai modelli di precedente generazione. Ricordiamo che l’ultima Apple Pencil è anche più economica, perdendo però qualche funzionalità importante che invece ritroviamo su Apple Pencil di prima e seconda generazione.

Come anticipato, i 15 secondi di video condivisi da Jake Kroll mostrano sostanzialmente che il connettore USB-C per la ricarica della Apple Pencil di terza generazione è a scomparsa sotto il cappuccio scorrevole. Un compromesso che gli utenti dovranno accettare se puntano a questo modello più economico che, a parte la funzionalità di ricarica wireless, perde anche la sensibilità alla pressione oltre al doppio tap per cambiare strumento e le funzionalità di abbinamento.

Rimangono invece invariate l’attacco magnetico e la funzionalità “hover”, quella che rivela la presenza della penna senza contatto con lo schermo, se utilizzata in coppia con i gli iPad Pro con chip Apple Silicon M2. Ma riassumiamone brevemente la scheda tecnica:

This is your first look at the new Apple Pencil, the $79 one with a USB-C port. I got to demo it in #Freeform and @GetAnimatic. https://t.co/AnwnJfDxTN pic.twitter.com/MR0RPYpdV1

— Jake Krol (@Jake31Krol) October 26, 2023