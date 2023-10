A poche ore dall’annuncio del nuovo evento in programma martedì mattina, Apple ha aumentato i prezzi di alcuni suoi servizi in abbonamento in Italia: Apple TV+, One e Arcade. I rincari sono in vigore da oggi, 25 ottobre 2023, e vanno dai 2 ai 3 euro al mese a seconda del servizio scelto. Scopriamoli meglio in dettaglio.

I nuovi prezzi di Apple TV+, One e Arcade

Partiamo da Apple TV+, il servizio di streaming di film, serie TV e altri contenuti video sia originali che non. Ora costa 9,99 euro al mese invece di 6,99; scegliendo invece l’abbonamento annuale si passa dai precedenti 69 euro a 99 euro. Per i nuovi dispositivi Apple resta gratis per 3 mesi, se attivato entro 90 giorni; sono previsti inoltre 7 giorni di prova gratuita e un mese gratuito optando per Apple One.

Come anticipato, anche quest’ultimo è aumentato di prezzo, abbonamento cumulativo che include fino a cinque servizi di Apple in pacchetti disponibili a costi mensili inferiori, se paragonati ai prezzi dei singoli servizi. Apple One è disponibile in tre piani, tutti e tre più cari di 3 euro:

Individuale (con 50 GB di iCloud+, TV+, Music e Arcade) passa da 16,95 euro a 19,95 euro al mese ;

(con 50 GB di iCloud+, TV+, Music e Arcade) passa da 16,95 euro a ; Famiglia (con 200 GB di iCloud+, TV+, Music e Arcade) passa da 22,95 euro a 25,95 euro al mese ;

(con 200 GB di iCloud+, TV+, Music e Arcade) passa da 22,95 euro a ; Premium (con 2 TB di iCloud+, TV+, Music, Arcade e Fitness+) passa da 31,95 euro a 34,95 euro al mese.

Chiudiamo con Apple Arcade, il servizio di gaming con oltre 200 giochi disponibili senza pubblicità, interruzioni e obblighi di acquisti in-app. È disponibile su abbonamento al prezzo di 6,99 euro al mese (2 euro in più), è gratuito per 3 mesi per chi acquista un nuovo dispositivo Apple e lo attiva entro 90 giorni, per un mese come prova.

Maggiori informazioni sono reperibili sulle rispettive pagine web di Apple TV+, One e Arcade del sito di Apple.

